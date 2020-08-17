"Противно смотреть": Седокова прокатилась на велосипеде в бикини

"Противно смотреть": Седокова прокатилась на велосипеде в бикини
Анна Седокова. Фото:instagram.com/annasedokova/
Певицу раскритиковали за слишком откровенный наряд

Анна Седокова сейчас вместе со своим возлюбленным Янисом Тиммой находится в США. Певица каждый день публикует много ярких фото и видео с их совместного отдыха. Сегодня экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что наконец-то смогла научиться кататься на велосипеде.

Девушка выложила фото, где она сидит на бирюзовом велосипеде в черном бикини. По словам Седоковой, покорить "велик" ей помог ее будущий муж Тимма.

"Сегодня он (велосипед  – прим.ред.) был окончательно покорен и доминирование произошло. А я то думала, что у нас все кончено. А нет. А не все", – написала знаменитость (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Однако поклонники обратили внимание совсем на другое. В комментариях пользователи социальной сети вновь принялись обсуждать внешний вид артистки. 

"Там так, в трусиках, на велике гоняют?", "Надо срочно худеть!", "Срамота какая...", "Противно смотреть, озабоченная везде", – разбушевались критики Анны.

Однако положительных комментариев оказалось больше. Фанаты отмечают, что Анна светится от счастья и выглядит шикарно: "Анечка! Ну нельзя же в таком виде и на велике! Пожалейте вы окружающих велосипедистов. Аварий не избежать от такой бомбичной красотки!", "Как всегда шикарная Анна в любом образе", "Какой приятный отдых, и какая роскошная Аня". 

Ранее стало известно, как выглядит младшая дочка Седоковой. Старшая сестра Моники выложила видео. Поклонники отметили, что девочка – маленькая копия Анны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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