Артист потерял несколько бизнесов

Михаил Галустян угодил в больницу. По данным СМИ, у шоумена проблемы с сердцем. Теперь журналистам удалось выяснить, что причиной тревожного состояния артиста могли стать проблемы с деньгами.

Появилась информация, что за короткий промежуток времени Галустян потерял несколько бизнесов. Из-за экономического кризиса на фоне пандемии в июле обанкротилась его компания, которая планировала создавать приложения для мобильных телефонов. Шоумен открыл контору в прошлом году, но фирма так и не успела ничего выпустить.

До этого потерпел крах другой бизнес – закрылась компания, которая продавала элементы для игры CS:GO. По данным радио "Комсомольская правда", Галустян учредил ее вместе с Александром Реввой. Кроме того, по некоторым сведениям, обанкротилась принадлежащая звезде организация по производству кинолент.

Как предполагают авторы статьи, череда печальных событий могла сказаться на состоянии актера и привести его на больничную койку.

О том, что Михаил Галустян обратился в больницу с жалобами на боли в груди, стало известно вчера.