Примадонна выступила в роли огородника

Максим Галкин выложил очередное видео с наследниками. На этот раз он показал "рабочие будни" звездного семейства. Алла Пугачева вместе с детьми решили привести в порядок территорию у замка, а Галкин заснял это действо на видео.

На кадрах видно, как 71– летняя Примадонна с сыном Гарри занимается обрезкой сухих веток. Сама певица в объектив камеры не попала, зато слышен ее голос с наставлениями.

А вот Лиза решила провести время в размышлениях. Она уединилась рядом с живой изгородью и попросила папу не мешать ей мечтать.

"Семейные садовые радости", – подписал видеоролик шоумен.

Фанаты знаменитой семьи пришли в восторг от новых кадров.

"Красивый сад! И детки симпатичные", "Все трудяги, молодцы какие!", "Какая прелесть!", "Правильное воспитание!", "Сколько позитива вы несете в массы!" - делятся впечатлениями от увиденного подписчики.

К слову, звездные наследники Пугачевой и Галкина трогают сердца не только простых россиян, но и знаменитостей. Недавно Гарри довел до слез Филиппа Киркорова.