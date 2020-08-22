Адвокаты назвали это самым цивилизованным расторжением брака

Телеведущий Александр Гордон снова холост. Он расстался со своей 26-летней женой Нозанин Абдулвасиевой, с которой прожил в браке около шести лет. У бывших супругов осталось двое детей, но, как уверяют правозащитники, расторгнуть брак они смогли достойно.

Адвокат Гордона Жанна Маргулис сообщила, что с подобным столкнулась в своей практике впервые. Она до сих пор в восхищении от того, как прошел процесс и от поведения адвоката Нозанин. По ее словам, она в дверях встретилась с правозащитником другой стороны и вместе они поехали в ЗАГС, чтобы цивилизованно развести супругов.

Маргулис рассказала в беседе с "Комсомольсой правдой", что экс-возлюбленные смогли мудро подойти к решению своего вопроса. Она считает, что они повели себя таким образом не потому, что у них общие дети, а поскольку оба являются действительно взрослыми людьми.

Нозанин стала для Гордона четвертой женой. Сообщается, что именно супруга первой подала документы на развод. В Сети ходят слухи, что поводом для расторжения брака стала интрижка телеведущего со своей коллегой Юлией Барановской.