Гордон развелся с женой

Гордон развелся с женой
Александр Гордон. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Адвокаты назвали это самым цивилизованным расторжением брака

Телеведущий Александр Гордон снова холост. Он расстался со своей 26-летней женой Нозанин Абдулвасиевой, с которой прожил в браке около шести лет. У бывших супругов осталось двое детей, но, как уверяют правозащитники, расторгнуть брак они смогли достойно. 

Адвокат Гордона Жанна Маргулис сообщила, что с подобным столкнулась в своей практике впервые. Она до сих пор в восхищении от того, как прошел процесс и от поведения адвоката Нозанин. По ее словам, она в дверях встретилась с правозащитником другой стороны и вместе они поехали в ЗАГС, чтобы цивилизованно развести супругов. 

Маргулис рассказала в беседе с "Комсомольсой правдой", что экс-возлюбленные смогли мудро подойти к решению своего вопроса. Она считает, что они повели себя таким образом не потому, что у них общие дети, а поскольку оба являются действительно взрослыми людьми. 

Нозанин стала для Гордона четвертой женой. Сообщается, что именно супруга первой подала документы на развод. В Сети ходят слухи, что поводом для расторжения брака стала интрижка телеведущего со своей коллегой Юлией Барановской. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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