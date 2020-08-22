Появились новые сведения о сыне Фриске и Шепелева

Появились новые сведения о сыне Фриске и Шепелева
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В этом году мальчик впервые пойдет в школу

Единственный ребенок погибшей после продолжительной болезни Жанны Фриске уже прошел обучение в подготовительном классе. Этот год станет для Платона первым, в котором он приобретет новый статус – школьник. 

Отец мальчика Дмитрий Шепелев решил не скупиться на образовании сына. Телеведущий отдал его в элитную московскую школу с английским уклоном. Один год обучения в этом заведении обходится звездному родителю в полтора миллиона рублей, сообщает "Комсомольская правда". Платон учит уроки вместе со своей подружкой – дочерью новой избранницы Дмитрия Шепелева. 

В прошлом году ведущий очень тщательно выбирал для сына учебное заведение. В одном из заведений он остался недоволен – ему не понравилась учительница. Он заявил, что в этом месте не было и речи о любви к детям, а лишь жесткая система, где до ребенка и дела никому нет. 

Сына Шепелев старается скрывать от общественности. Но иногда ведущий может пооткровенничать на его счет. К примеру, Дмитрий рассказывал, что Платону очень нравится рок-музыка. Он даже водил мальчика на концерты его любимой группы. 

Недавно Шепелев объявил в соцсетях о пополнении. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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