В этом году мальчик впервые пойдет в школу

Единственный ребенок погибшей после продолжительной болезни Жанны Фриске уже прошел обучение в подготовительном классе. Этот год станет для Платона первым, в котором он приобретет новый статус – школьник.

Отец мальчика Дмитрий Шепелев решил не скупиться на образовании сына. Телеведущий отдал его в элитную московскую школу с английским уклоном. Один год обучения в этом заведении обходится звездному родителю в полтора миллиона рублей, сообщает "Комсомольская правда". Платон учит уроки вместе со своей подружкой – дочерью новой избранницы Дмитрия Шепелева.

В прошлом году ведущий очень тщательно выбирал для сына учебное заведение. В одном из заведений он остался недоволен – ему не понравилась учительница. Он заявил, что в этом месте не было и речи о любви к детям, а лишь жесткая система, где до ребенка и дела никому нет.

Сына Шепелев старается скрывать от общественности. Но иногда ведущий может пооткровенничать на его счет. К примеру, Дмитрий рассказывал, что Платону очень нравится рок-музыка. Он даже водил мальчика на концерты его любимой группы.

Недавно Шепелев объявил в соцсетях о пополнении.