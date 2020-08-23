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Лера Кудрявцева продолжает наслаждаться отдыхом в Турции. Знаменитость опубликовала кадр в красном купальнике в белый горошек. Однако фанаты призвали свою любимицу перестать отдыхать.
На снимке Кудрявцева позирует на диване, продемонстрировав длинные подтянутые ноги и ровный загар. К слову, поклонники смогли разглядеть на фото и грудь звезды, которая в конце 2019-го удалила импланты.
Интернет-пользователи, глядя на кадр, восхищались фигурой Кудрявцевой. Многие отметили, что знаменитость прекрасно выглядит.
"Красавица, Лерочка, светишься!", "Фигура огонь. И грудь шикарная своя", "Как вам удается сохранять себя худенькой?", "Такая классная!!! Такая миниатюрная!! Такая стройная и позитивная мамочка",
– поразились поклонники.
Кое-кто же удивился, что Кудрявцева очень долго отдыхает.
"Лер, хорош уже фестивалить. На работу не пора? Жду не дождусь новых выпусков твоих передач", – написала одна из подписчиц телеведущей.
Ранее "Утро.ру" писало о том, как Кудрявцева развалилась на диване в купальнике.
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