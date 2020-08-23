"Хорош фестивалить": стройную Кудрявцеву отправили на работу после фото в купальнике

"Хорош фестивалить": стройную Кудрявцеву отправили на работу после фото в купальнике
Лера Кудряявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Поклонники требуют от телеведущей новых выпусков любимых передач

Лера Кудрявцева продолжает наслаждаться отдыхом в Турции. Знаменитость опубликовала кадр в красном купальнике в белый горошек. Однако фанаты призвали свою любимицу перестать отдыхать.

На снимке Кудрявцева позирует на диване, продемонстрировав длинные подтянутые ноги и ровный загар. К слову, поклонники смогли разглядеть на фото и грудь звезды, которая в конце 2019-го удалила импланты. 

Интернет-пользователи, глядя на кадр, восхищались фигурой Кудрявцевой. Многие отметили, что знаменитость прекрасно выглядит.

"Красавица, Лерочка, светишься!", "Фигура огонь. И грудь шикарная своя", "Как вам удается сохранять себя худенькой?", "Такая классная!!! Такая миниатюрная!! Такая стройная и позитивная мамочка",

– поразились поклонники.

Кое-кто же удивился, что Кудрявцева очень долго отдыхает.

"Лер, хорош уже фестивалить. На работу не пора? Жду не дождусь новых выпусков твоих передач", – написала одна из подписчиц телеведущей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Кудрявцева развалилась на диване в купальнике. 

Полина ИВАНОВА

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