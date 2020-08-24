Причина потасовки между музыкантами неизвестна

Известный шоумен Стас Барецкий опять оказался в центре скандала. Появилось видео, на котором музыкант дерется с солистом группы "Корни" Алексеем Кабановым.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 августа. Местом стычки стало одно из подмосковных ночных заведений, сообщает Пятый канал.

Стас Барецкий и Алексей Кабанов крайне активно махали кулаками, желая искалечить друг друга. Однако подоспевший на помощь мужчина помешал им это сделать. Он разнял разбушевавшихся музыкантов, чем спас ночное заведение от погромов. Причина конфликта остается неизвестной.

Напомним, Стас Барецкий не раз был участником громких потасовок. Так, 3 года назад шоумен ввязался в конфликт с певцом Элвином Греем. Драка произошла в одном из казанских ночных клубов. Позже, уже в 2019 году, Барецкий якобы напал на сына Никаса Сафронова Луку Затравкина. Об этом рассказал сам сын знаменитого художника.

Ранее появилась информация о том, что друзья Ефремова заставили Стаса Барецкого отказаться от своих показаний по поводу смертельной аварии. Шоумен рассказал, что в день трагедии они вместе с Михаилом Олеговичем распивали алкоголь. Однако после Барецкий отказался от своих показаний. Якобы за это Сергей Гармаш предложил ему роль в фильме.