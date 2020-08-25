Звезде "Универа" предложили сделать липосакцию

Откровения Настасьи Самбурской о детских комплексах не оставили равнодушных пластического хирурга. Врач предложил актрисе изменить внешность, чем вызвал гнев знаменитости. Переписку со специалистом артистка опубликовала в соцсетях.

Несколько дней назад звезда сериала "Универ" поделилась с подписчиками, что раньше стеснялась своих ног – они казались ей кривыми. После хирург написал ей, что липосакция коленных суставов могла бы помочь Самбурской избавиться от проблемы.

Совет врача взбесил знаменитость. Она резко ответила специалисту, опубликовав скриншот из личных сообщений в Инстаграм-историях.

"Кривизну мозгов себе исправьте",

– не сдержалась актриса. Собеседника удивила реакция Настасьи, и он обвинил ее в грубости. Звезда сразу же поспешила оправдаться: "А как еще разговаривать с такими людьми?"

Свои комплексы, с которыми актриса жила большую половину своей жизни, она назвала ужасом. В своей ранней публикации Самбурская призвала задумываться о словах, которые взрослые говорят детям, чтобы избежать травм в будущем. Звезда призналась, что из-за этого ей приходится подбирать правильную длину платьев и сапог, чтобы чувствовать себя увереннее.