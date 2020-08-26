Стали известны причины возвращения адвоката Пашаева к Ефремову

Стали известны причины возвращения адвоката Пашаева к Ефремову
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Сам актер захотел повторно нанять правозащитника

Адвокат печально известного Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему он вернулся к актеру. Как рассказал правозащитник, артист сам решил продолжить с ним сотрудничество.

Как отметил Эльман Пашаев, все другие адвокаты предлагали Ефремову единственный выход – признать свою вину. Однако такой расклад не устраивал актера. Поэтому ему ничего не осталось, как снова прибегнуть к услугам ранее уволенного Пашаева.

Также адвокат сообщил, что в его адрес сыплются угрозы, передает Telegram-канал "Mash". Но, по словам Пашаева, он ничего не боится и не откажется от защиты Михаила Ефремова.

Напомним, Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева 21 августа. Свое решение он обосновал тем, что хотел бы найти адвоката посильнее. Однако спустя несколько дней артист снова заявил о сотрудничестве с ним. 

Авария с участием Ефремова произошла в начале лета. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался. Сам Михаил Олегович свою вину не признал, ссылаясь на амнезию.

Ранее появилась информация о том, что Эльман Пашаев сделал громкое заявление. Якобы адвокату удалось установить личность того, кто находился за рулем в день аварии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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