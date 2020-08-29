Кушнарев винит в произошедшем вдовца скончавшейся звезды

Игорь Кушнарев, первый супруг Валентины Легкоступовой, ее бывший директор и продюсер, рассказал о последних днях жизни певицы.

Пара была в браке 11 лет – за это время они успели родить дочь Анэтту. После расставания они не часто общались, а в первых числах августа дочка рассказала, что не может дозвониться до матери. Трубку, мол, постоянно берет Юрий Фирсов, и все время находит какие-то предлоги – то Валентина в ванной, то спит или обедает.

"Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей. Этот Фирсов лишил Валю связи с миром и просто добивал. В итоге на ее теле потом нашли синяки", – сокрушается Кушнарев.

Когда Анэтта вошла в квартиру матери, то обнаружила ее в состоянии сильного опьянения вместе с отчимом. Она сообщила отцу, что собирается везти ее в больницу – у Легкоступовой синяки на руках и запястьях, что означает применение насилия, считает Игорь.

Позднее Кушнарев выяснил, что дочь увезла маму в наркологическую клинику, выбранную Фирсовым. Дело в том, что он сам там лечился от алкоголизма каждые полгода. А оттуда Валентину госпитализировали в реанимацию 13-й горбольницы, где она и скончалась, сообщают "Дни.ру".

"Утро.ру" писало ранее, что похороны Валентины Легкоступовой, которая скончалась 14 августа, не обошлись без скандала. Знаменитую певицу кремировали, что осудили некоторые поклонники и коллеги звезды.