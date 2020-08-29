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Журналисты выяснили, что у семьи Анастасии Заворотнюк были деньги на дорогостоящее лечение для нее. Авторы "Комсомольской правды" вычислили, что Петр Чернышев, супруг актрисы, которая, по не официальным данным, больна раком, смог заработать за 2019-й миллионы рублей.
Так, издание пишет, что "Ледовая школа Петра Чернышева" смогла выручить 93 млн. рублей (45 млн. рублей чистой прибыли). Организация, которая появилась в 2012-м в Северной столице, не была прибыльной. В 2018-м компания понесла потери в 28 млн. рублей, но на следующий год смогла исправить ситуацию.
При этом авторы материала выразили сомнение в том, что школа мужа Заворотнюк действует – нет информации о наборе учеников, а сайт и вовсе не работает. Также фигурист в 2019-м сам выходил на лед. За каждое выступление на шоу Татьяны Навки, ему платили по 300 тыс. рублей. Чернышев же работал и на праздниках.
О болезни Заворотнюк стало известно осенью 2019 года. Диагноз артистки – глиобластома – озвучили Владимиру Путину во время видеоконференции с ученым Александром Макаровым. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" не высказывались о ее диагнозе.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что происходит сейчас с Анастасией Заворотнюк.
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