"Мерзость": Фадеев резко высказался о суде над Ефремовым

"Мерзость": Фадеев резко высказался о суде над Ефремовым
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсера поддержал и его коллега Иосиф Пригожин

Максим Фадеев решил спросить в социальных сетях своих подписчиков по поводу того, что они думают над заявлениями, которые звучат во время разбирательств по делу Михаила Ефремова. В пример продюсер привел высказывание о том, что артиста не было в машине на момент ДТП. При этом он отметил, что относится к происходящему крайне негативно.

Фадеев назвал все, что развернулось вокруг этого скандала "сатанинской пляской".

"Невозможно смотреть на эту мерзость...", – отметил он. 

В комментариях многие поддержали продюсера. "Страх наказания победил остатки совести",  "Думаю, что каждый должен отвечать за свои действия. Есть ещё карма. Все вернётся непременно", "Конечно, это омерзительно. Свои заслуги и связи ставить выше жизни человека... и чего он ждёт в дальнейшем не понятно", – отметили люди в комментариях. 

К критике подключился и коллега Фадеева Иосиф Пригожин, который резко высказался и в адрес адвоката Ефремова. 

"Это правда за гранью. А его адвокат это что -то. Опозорили артиста", – написал он. 

Сейчас защита настаивает, что Михаил Ефремов не виновен в аварии. По словам адвоката Эльмана Пашаева, у него в распоряжении доказательства того, что артист не причастен к произошедшему, а все заявления о его вине назвали обманом. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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