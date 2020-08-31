Мужчина угрожал родственнице серьезными проблемами

Причины смерти любимицы публики Валентины Легкоступовой до сих пор вызывают вопросы у верных поклонников. Многие винят в трагедии ее новоиспеченного мужа. По слухам, Юрий Фирсов нередко позволял себе агрессивное поведение. А сегодня и вовсе выяснилось, что он пытался запугать дочь певицы.

В эфире телепередачи "Пусть говорят" Анетта Бриль обнародовала диалог с Фирсовым, который состоялся незадолго до смерти исполнительницы хита "Ягода-малина". Дочь певицы была резко против того, что ее мать неожиданно начала прикладываться к бутылке. Раньше за Валентиной такого не наблюдалось, и Анетта стала беспокоиться о ее здоровье. Однако такую заботу о родительнице ее новых супруг воспринял в штыки.

"Ты не дави на эту тему. Не пить! У тебя у самой проблема в семье может быть такая, что ты ахнешь. Она со мной. Она под полным контролем", – заявлял яхтсмен.

Кроме того, оказалось, что суженный Валентины успел повздорить и с ее сыном. Матвей вызвал Юрия на разговор и попытался уговорить не спаивать артистку, однако Фирсов выгнал звездного наследника из дома. Между мужчинами даже завязалась драка.

К слову, недавно стало известно, что безутешный вдовец планирует сбежать из России. Супруг покойной певицы после трагедии засобирался в Турцию.