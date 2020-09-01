"Туши свет": Ирина Салтыкова показала фигуру в купальнике

"Туши свет": Ирина Салтыкова показала фигуру в купальнике
Ирина Салтыкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица призвала не забывать о предстоящем бабьем лете

Наступила осень, однако многие надеются, что впереди еще будут солнечные дни. Вот и Ирина Салтыкова примерила купальник и рассказала, что ждет "теплых деньков". 

Бывшая солистка группы "Мираж" выложила фото на своей странице в "Инстаграм". На снимке блондинка стоит в слитном купальнике черно-розового цвета на веранде и держится за кресло.

"К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в купальнике", – рассказала Ирина Салтыкова. 

Поклонников восхитил внешний вид артистки. В комментариях они засыпали ее комплиментами. 

"Ира! Форма умопомрачения", "Ирина, ну прям туши свет, бесподобная!", "Самая шикарная! Вам больше 35 лет и не дашь", "Классно выглядишь! Всегда 18", "Ирина какая тебе утяжка, ты и так тростинка! Лапочка", "Классная фигурка у вас!", "Нельзя быть красивой такой!" – написали поклонники блондинки. 

Напомним, что недавно в Сети обсуждали информацию о том, что певица Ирина Салтыкова тяжело больна, однако знаменитость поспешила успокоить своих поклонников и заявила, что новости об онкологии – ложь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Крым отказался от "слишком грязной" воды с Украины

Днепр несет на полуостров до 20% сточных отходов промышленных предприятий Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей