Певица призвала не забывать о предстоящем бабьем лете

Наступила осень, однако многие надеются, что впереди еще будут солнечные дни. Вот и Ирина Салтыкова примерила купальник и рассказала, что ждет "теплых деньков".

Бывшая солистка группы "Мираж" выложила фото на своей странице в "Инстаграм". На снимке блондинка стоит в слитном купальнике черно-розового цвета на веранде и держится за кресло.

"К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в купальнике", – рассказала Ирина Салтыкова.



Поклонников восхитил внешний вид артистки. В комментариях они засыпали ее комплиментами.

"Ира! Форма умопомрачения", "Ирина, ну прям туши свет, бесподобная!", "Самая шикарная! Вам больше 35 лет и не дашь", "Классно выглядишь! Всегда 18", "Ирина какая тебе утяжка, ты и так тростинка! Лапочка", "Классная фигурка у вас!", "Нельзя быть красивой такой!" – написали поклонники блондинки.

Напомним, что недавно в Сети обсуждали информацию о том, что певица Ирина Салтыкова тяжело больна, однако знаменитость поспешила успокоить своих поклонников и заявила, что новости об онкологии – ложь.

