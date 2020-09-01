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Наступила осень, однако многие надеются, что впереди еще будут солнечные дни. Вот и Ирина Салтыкова примерила купальник и рассказала, что ждет "теплых деньков".
Бывшая солистка группы "Мираж" выложила фото на своей странице в "Инстаграм". На снимке блондинка стоит в слитном купальнике черно-розового цвета на веранде и держится за кресло.
"К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в купальнике", – рассказала Ирина Салтыкова.
Поклонников восхитил внешний вид артистки. В комментариях они засыпали ее комплиментами.
"Ира! Форма умопомрачения", "Ирина, ну прям туши свет, бесподобная!", "Самая шикарная! Вам больше 35 лет и не дашь", "Классно выглядишь! Всегда 18", "Ирина какая тебе утяжка, ты и так тростинка! Лапочка", "Классная фигурка у вас!", "Нельзя быть красивой такой!" – написали поклонники блондинки.
Напомним, что недавно в Сети обсуждали информацию о том, что певица Ирина Салтыкова тяжело больна, однако знаменитость поспешила успокоить своих поклонников и заявила, что новости об онкологии – ложь.
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