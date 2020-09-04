Певица собралась поразвлечься в выходные

Наталья Королева опубликовала свежий кадр на своей странице в соцсети. Миллионная аудитория получила возможность полюбоваться на кумира при полном параде.

Исполнительница хита "Маленькая страна" снялась в молодежном наряде. На девушке надета серая футболка с удлиненным рукавом и модным принтом. Образ дополняет увесистая цепь под золото с подвеской в виде массивной подковы. Волосы артистки собраны в элегантную прическу. Перед прогулкой звезда эстрады нанесла яркий вечерний макияж.

"Ну что? Пятница-развратница?", – подписала новую публикацию в "Инстаграм" популярная певица.

Подписчики оценили прекрасный внешний вид 47-летней звезды. Некоторые признались, что внешность исполнительницы мотивирует их на новые свершения и самосовершенствание. Впрочем, у других выражение лица дивы вызывало недовольство.



"Красотка была, есть и будет! Любой образ вам к лицу!", "Самая очаровательная, очень милая девушка!", "Губья выкатила… К пятнице", "Да, с губами что-то перебор", "Глядя на тебя хочется на диету сесть и заняться спортом", – восторгаются удачным кадром поклонники знаменитости.

Ранее "Утро.ру" делилось подробностями личной жизни Натальи Королевой. Оказалось, ее сын 18-летний Архип Глушко поет в переходе.