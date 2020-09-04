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Наталья Королева опубликовала свежий кадр на своей странице в соцсети. Миллионная аудитория получила возможность полюбоваться на кумира при полном параде.
Исполнительница хита "Маленькая страна" снялась в молодежном наряде. На девушке надета серая футболка с удлиненным рукавом и модным принтом. Образ дополняет увесистая цепь под золото с подвеской в виде массивной подковы. Волосы артистки собраны в элегантную прическу. Перед прогулкой звезда эстрады нанесла яркий вечерний макияж.
"Ну что? Пятница-развратница?", – подписала новую публикацию в "Инстаграм" популярная певица.
Подписчики оценили прекрасный внешний вид 47-летней звезды. Некоторые признались,
что внешность исполнительницы мотивирует их на новые свершения и
самосовершенствание. Впрочем, у других выражение лица дивы вызывало недовольство.
"Красотка была, есть и будет! Любой образ вам к лицу!", "Самая очаровательная, очень милая девушка!", "Губья выкатила… К пятнице", "Да, с губами что-то перебор", "Глядя на тебя хочется на диету сесть и заняться спортом", – восторгаются удачным кадром поклонники знаменитости.
Ранее "Утро.ру" делилось подробностями личной жизни Натальи Королевой. Оказалось, ее сын 18-летний Архип Глушко поет в переходе.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля