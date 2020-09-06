Сегодня всплыл тайный разговор артиста с адвокатом

В беседе, которую сегодня показали на всю страну, Михаил Ефремов с Эльманом Пашаевым обсуждали детали дела. В том числе и срок, который могут дать артисту.

Так, Ефремов полагает, что ему дадут восемь лет. Слова актера прокомментировал адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский. Он, в отличие от Михаила, прогнозы делать не настроен.

"Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далёк от того чтобы, не имея никаких оснований, о чём-то судить. До вторника осталось полтора суток", – отметил адвокат в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Он предложил дождаться 8 сентября, когда Ефремову вынесут приговор.



Тайные переговоры показали в эфире НТВ. На кадрах Ефремов признается, что пил в день аварии с самого утра и мало что помнит.

Ранее о судьбе артиста высказалась вдова Караченцова. Поргина, которая сама попала в аварию будучи выпившей, заявила, что будет молиться о том, чтобы Ефремову скостили срок.