Спортивный комментатор считает, что футболисты показали свой максимум на прошедшем турнире

Владимир Стогниенко вместе с "Утро.ру" подвел футбольные итоги сборной России 2018 года, а также рассказал о проблеме натурализации игроков.

В первую очередь хочу поздравить с наградой лучшего комментатора чемпионата мира. Это престижно для Вас?

– Я спокойно отношусь к таким вещам. Это приятно и льстит самолюбию, но мне кажется серьезно относиться к любым наградам может человек с комплексами. Я отношусь спокойно, хотя это приятно.

Чемпионат мира, пожалуй, главное событие этого года. Вас удивила игра сборной на мундиале?

– Да. Она меня удивила тем, что произошло отличие в качестве игры, по сравнению с тем, что было со сборной до ЧМ. Мы сейчас понимаем, что была выстроена правильная подготовка сборной, которую многие, в том числе и я, не увидели. План значит был и сборная по нему работала. В нужный момент это дало необходимый результат.

Была ли надежда на этот результат с учетом провала на Евро-2016?

– Я перед ЧМ особых иллюзий не питал и единственное о чем думал, что у нас не самые страшные соперники. Мы не совсем представляли, что там за команды, так как Египет и особенно Саудовскую Аравию мы видим редко. Честно говоря, каких-то результатов не ждал. Дело даже не в том, что мы не вышли из группы, а в том, что мы прошли сборную Испании с трудом, но заслуженно. Выдали прекрасного качества матч с Хорватией. Мы на равных играли с финалистами ЧМ.

Кто из сборной больше всего выделялся на этом турнире?

– Не думаю, что кто-то выделялся. У нас не такая звездная команда. Практически все сыграли на своем высоком уровне, на который были способны. От Акинфеева до Игнашевича, от Черышева и Дзюбы до Зобнина. Не думаю, что кто-то сыграл ниже своих возможностей. Я голосовал как за лучшего футболиста сезона за Марио Фернандеса.

Как раз сейчас активно обсуждают тему натурализации игроков. Как вы к этому относитесь?

– Как к неизбежному процессу, который происходит в мире. Я просто напоминаю вам, что из тех, кто привлекается в сборную, натурализованы Гильерме и Ари, которые получали паспорт на общих основаниях. Это не искусственная натурализация. Они как любой человек, проживший в России, имеют право получить паспорт страны. Ари говорит по-русски, хотя наверно можно и лучше, а вот Гильерме прекрасно разговаривает на русском. Рауш и Нойштедтер хоть и получили (паспорт) по ускоренной программе, но это люди, погруженные в нашу культуру. Единственное исключение здесь это Марио Фернандес. Но то, что он играет за сборную России это невероятное везение. Футболиста такого уровня заполучить, о котором жалеют бразильцы (сам спрашивал об этом журналистов из Бразилии). Единственное, что мне хотелось, чтобы он по-русски говорил. В ЦСКА утверждают, что он пытается разговаривать, но на людях стесняется, что вероятно. Мне хотелось бы, что бы натурализованные игроки были погружены в нашу языковую среду. Однако массового притока иностранцев в сборную ждать не стоит. Тогда возникает вопрос, зачем надо было с лимитом носиться, но это уже не ко мне вопрос. Это странно.

Игра нашей сборной на ЧМ заставила обратить на футболистов внимание зарубежных скаутов. Так, Александр Головин уехал в Монако. Пару дней назад французское издание Le 10 Sport включило его в топ-10 худших трансферов Лиги 1. Как вы считаете, стоит ли Головину, что-то изменить в своем подходе к тренировкам, играм или все у него получается?

– Я чуть-чуть в курсе, что за Александр человек. У него с твердым стоянием на ногах и здравым смыслом все в порядке. Он попал просто в команду, которая в яму угодила, сменила тренера, на неопытного, хоть и выдающегося в прошлом игрока (Тьерри Анри). С ходу пару раз травмировался. Но когда он играет, то он один из лучших там. Это просто очень сложный период в его жизни. Александру нужно спокойно работать и доигрывать сезон, а там уже будет видно. Думаю, что рано или поздно у него все наладится.

Я знаю, что вы недавно ездили к Денису Черышеву в Испанию. Расскажите, пожалуйста, какие у него планы на вторую половину сезона? Останется ли он в Валенсии или будет пробиваться в основу Вилльереала?

– Я думаю, что останется в Валенсии. Команда и уровнем повыше и там по силам вполне. Конечно, там конкуренция с Гонсалу Гедешем, но он сейчас травмирован. Денис, когда сам не травмирован, то у него все хорошо. Сейчас он восстановился и играет достаточно регулярно и в последнем матче голевую передачу сделал. У него сейчас главная задача закрепиться в составе Валенсии и ему это по силам, если все обойдется без травм. Денис игрок не самого широкого диапазона действий, но у него есть козыри: скорость и дальний удар, хорошая работа на фланге. Черышев, конечно, не продукт нашей футбольной школы, но он мне сказал, что думает он по-русски.

Еще вопрос по ЧМ. Франция победила заслуженно?

– Да, конечно. С точки зрения футбола ничего особенного показано не было, но грамотное использование огромного количества высококлассных игроков дало результат.

Тогда почему не получается тоже самое у Бельгии? По именам состав у них примерно одинаковый с Францией.

– У французов состав получше сбалансирован. У бельгийцев больший уклон звезд приходится на атаку. И значит, что Дешам (главный тренер Франции) более качественный специалист, чем Роберто Мартинес. Бельгия на ЧМ должна была уже вылететь от Японии, но им повезло. Японцам не хватило немного опыта. Бельгия на мундиале показала лишь один хороший матч с бразильцами. В то время как французы прошли в плей-офф Аргентину, Уругвай, Бельгию. Поэтому для них турнир был очень сложным.