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Тает лед: самые соблазнительные наряды российских фигуристок

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com +8
Юные спортсменки поражают публику не только катанием, но и откровенными номерами

В последнее время в мире начался настоящий бум фигурного катания. Не в последнюю очередь взрывной рост интереса к этому виду спорта связан с тем, что на льду появилась целая плеяда спортсменок, которые не только соревнуются за высшую ступеньку пьедестала почета, но и наперебой раздеваются на радость зрителям. 

Победитель Олимпиады-2018 Алина Загитова ошеломила своих поклонников танцевальным номером, в котором она изображала Лару Крофт.

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com

Распущенные волосы, обтягивающий черный костюм и кожаная куртка, которую Алина эффектно сорвала, сделали ее катание сексуальным и очень запоминающимся.

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com

Не менее эффектно Загитова смотрится и в образе Кармен – эта произвольная программа принесла ей мировой рекорд – 238,43 балла.

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com

Евгения Медведева – из тех фигуристок, которые не склонны излишне обнажаться на льду.

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com

Зрители любят двукратную чемпионку мира за отточенную хореографию и необыкновенную грациозность – и этого достаточно, чтобы у публики замер дух от выступлений россиянки.

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com

Однако порой звезда не пренебрегает прозрачными нарядами, которые позволяют не только насладиться прекрасным катанием Жени, но и в полной мере оценить ее чудесную фигурку.

Елизавету Туктамышеву можно с полным основанием назвать самой сексуальной фигуристкой нашего времени.

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com

Она взрывает зрительный зал. Мало кто останется равнодушным перед зажигательным стриптизом, который устраивает на льду чемпионка мира.

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com

Самой Елизавете, похоже, нравится чувственный образ, который она преподносит публике. Недавно спортсменка призналась, что она из тех девушек, которые не стесняются говорить о сексе и возвращают сексуальность в фигурное катание.

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com


Валентина МАЙОРОВА
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