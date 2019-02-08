Тает лед: самые соблазнительные наряды российских фигуристок

Юные спортсменки поражают публику не только катанием, но и откровенными номерами

В последнее время в мире начался настоящий бум фигурного катания. Не в последнюю очередь взрывной рост интереса к этому виду спорта связан с тем, что на льду появилась целая плеяда спортсменок, которые не только соревнуются за высшую ступеньку пьедестала почета, но и наперебой раздеваются на радость зрителям.

Победитель Олимпиады-2018 Алина Загитова ошеломила своих поклонников танцевальным номером, в котором она изображала Лару Крофт.

Распущенные волосы, обтягивающий черный костюм и кожаная куртка, которую Алина эффектно сорвала, сделали ее катание сексуальным и очень запоминающимся.

Не менее эффектно Загитова смотрится и в образе Кармен – эта произвольная программа принесла ей мировой рекорд – 238,43 балла.

Евгения Медведева – из тех фигуристок, которые не склонны излишне обнажаться на льду.

Зрители любят двукратную чемпионку мира за отточенную хореографию и необыкновенную грациозность – и этого достаточно, чтобы у публики замер дух от выступлений россиянки.

Однако порой звезда не пренебрегает прозрачными нарядами, которые позволяют не только насладиться прекрасным катанием Жени, но и в полной мере оценить ее чудесную фигурку.

Елизавету Туктамышеву можно с полным основанием назвать самой сексуальной фигуристкой нашего времени.

Она взрывает зрительный зал. Мало кто останется равнодушным перед зажигательным стриптизом, который устраивает на льду чемпионка мира.

Самой Елизавете, похоже, нравится чувственный образ, который она преподносит публике. Недавно спортсменка призналась, что она из тех девушек, которые не стесняются говорить о сексе и возвращают сексуальность в фигурное катание.



