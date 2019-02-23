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Норвежский лыжник поплатился за конфликт с россиянином

Сергей Устюгов. Фото: www.globallookpress.com
На сторону нашего спортсмена встали многие атлеты

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что многие коллеги, в том числе и иностранцы, поддержали его в конфликте с норвежцем Йоханнесом Клебо.

Эпизод произошел во время спринтерской гонки. Устюгов столкнулся с Клебо незадолго до финиша. После гонки россиянин подошел к норвежцу и потрепал его по щеке, они поговорили на повышенных тонах.

"Многие ребята (после ситуации с Клебо) звонили, писали, всячески меня поддерживали, говорили, что они на моей стороне, за что им всем большое спасибо",

цитирует россиянина РИА "Новости".

Он добавил, что в спорте случается всякое и не стоит за это переживать.

Впоследствии сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, однако он был отклонен, а результат Устюгова аннулирован.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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