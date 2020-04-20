Эффективное и простое упражнение сохранит здоровье и повысит активность внутренних органов

Специалисты из центра йоги поделились простым упражнением для укрепления мышечного каркаса. Особенно эта техника полезна для пожилых людей, страдающих болями в спине. Поза "лука" поможет при смещении межпозвонковых дисков, а также повысит активность органов брюшной полости.

В этой позе руки можно сравнить с тетивой, которая натянута между головой и ногами, а все тело напоминает лук.

Для выполнения упражнения нужно лечь на живот. На выдохе сгибаем ноги в коленях. После этого нужно вытянуть руки назад и захватить левой рукой левую лодыжку, а правой – правую. Расслабьтесь и два раза глубоко вдохните.

Выдохните весь воздух и, оторвав колени от пола, потяните ноги вверх. В то же время нужно оторвать от пола грудную клетку – теперь ваше тело похоже на лук, а руки словно натянутая тетива.

Затем нужно поднять голову и максимально отвести ее назад. При этом ребра и кости таза не должны соприкасаться с полом. Вы должны касаться коврика только животом, который выступает центром тяжести в позе.

Теперь поднимайте ноги вверх, не сближая колени – так вам удастся поднять их максимально высоко. Когда полностью вытянетесь вверх, нужно соединить бедра, колени и лодыжки.

В таком положении тела ваш живот вытянется, из-за чего дыхание участится – это нормально. Пробудьте в позе "лука" от 20 секунд до 1 минуты. Постарайтесь сохранить ее максимально долго.

Теперь на выдохе нужно отпустить лодыжки и выпрямить ноги. После этого опуститесь на пол и расслабьтесь.

Упражнение для позвоночника особенно полезно для пожилых, ведущих сидячий образ жизни, отмечают специалисты. Регулярное выполнение сохранит здоровье и гибкость спины. При дискомфорте во время занятий обязательно обратитесь к врачу.

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