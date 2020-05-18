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Известного футболиста обвинили в изнасиловании

Модель написала на спортсмена заявление

Игрока "Челси" и сборной Англии Каллума Хадсона-Одои обвинили в изнасиловании модели. Девушка написала на спортсмена заявление в полицию. 

После обращения модель, чье имя не сообщается, отправили на обследование в больницу. Дом хавбека обыскали, однако ничего криминального в нем не нашли. Игрока "Челси" пришлось отпустить. Рассмотрение дела продолжат в июне 2020 года. 

Напомним, в марте стало известно, что Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Молодому человеку предписали соблюдать режим самоизоляции после лечения. Вместо этого 19-летний футболист познакомился в Интернете с моделью и после недолгой переписки отправил за ней автомобиль, информирует The Sun. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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