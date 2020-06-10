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Раздетая Туктамышева заговорила о планах на лето

Раздетая Туктамышева заговорила о планах на лето
Елизавета Туктамышева. Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/www.globallookpress.com
Российская фигуристка проведет ближайшие месяцы в Петербурге

Елизавета Туктамышева поделилась летним снимком. Фигуристка сфотографировалась в купальнике на фоне моря. В новой публикации в "Инстаграм" 23-летняя спортсменка также рассказала о своих планах на ближайшие несколько месяцев.

В кадре она позирует на балконе в бикини с черным верхом и коралловыми трусами. Образ девушка дополнила солнцезащитными очками и браслетами.

Звезда фигурного катания отметила, что это лето началось не так, как обычно. Тем не менее за три месяца, что Елизавета проведет в Санкт-Петербурге, она планирует встретить рассвет на заливе, прокатиться по каналам города, попасть на самую красивую крышу, съесть шаурму, а также наслаждаться белыми ночами все лето.

Чемпионка Европы спросила у подписчиков об их планах. "Выжить", – пошутили в комментариях.

Некоторые инстаграм-пользователи заметили татуировку фигуристки прямо под грудью. И спросили, настоящая ли она, так как раньше никто из подписчиков этого рисунка на теле девушки не видел. "Хорошая фигурка и татуха", "Лучшая брюнетка Европы!" – восхитились они спортсменкой.

Елизавета Туктамышева известна не только своими спортивными победами, но и яркими показательными выступлениями. Ранее "Утро.ру" писало, как фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках и сверкнула ягодицами.

Карина СИРАЗОВА

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