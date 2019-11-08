Канкун подарит каскад ярких впечатлений и позволит насладиться отдыхом на любой вкус. Курорт, который входит в пятерку лучших мест мира, создан для тех, кто умеет наслаждаться жизнью

Самый крупный курорт Мексики стал четвертой точкой на Карибских островах, куда теперь летают самолеты авиакомпании Royal Flight. Первый рейс с пассажирами туроператора Coral Travel приземлился в аэропорту Канкуна, где лайнер по традиции встретили водной аркой.



Впереди у путешественников – 12 дней отдыха, за которые они успеют насладиться страной вечного лета и познакомиться с ее жизнью с разных ракурсов. Конец осени для туристов обещает быть жарким и горячим, как латиноамериканская музыка. Их ждет каскад самых ярких впечатлений.

Одно из лучших мест на Земле

Канкун входит в пятерку лучших курортов мира. Мексиканский город расположен на полуострове Юкатан. Райское местечко за потрясающие пейзажи и уединенные уголки облюбовали супружеские пары. Молодежь обожает его за бурную ночную жизнь. Давно Канкун приглянулся дайверам. Лучше места для погружений не найти. Впрочем, не оставит курорт равнодушными также ценителей природного великолепия.

Канкун – это сочетание роскошных отелей, ресторанов, баров и дискотек. Это оживленный курорт с огромными торговыми центрами, SPA-салонами, теннисными кортами, школами кайтинга и серфинга.

Отдых для тех, кто умеет наслаждаться жизнью

Стандартной программы достаточно, чтобы вкусить все прелести беззаботного отпуска в первоклассных отелях от самого сердца Cancun Hotel Zone до Quinta Avenida в Плая-дель-Кармен, перепробовать традиционные блюда мексиканской кухни и узнать историю удивительной страны древних цивилизаций и беззаботного веселья.

Гурманам предстоит побаловать себя кулинарными шедеврами от кесадильи и фахитос до менее известного тамалес. Для самых любознательных откроют свои двери знаменитый на весь мир древний город Чичен-Ица и современный биосферный заповедник.

Искатели приключений и поклонники беспечного отдыха также найдут, чем себя здесь занять. Утром можно с упоением нежиться на белоснежном пляже, днем – рассекать на серфе, а к вечеру отправиться на дегустацию текилы. Для тусовщиков в Канкуне работают знаменитые ночные клубы курорта, в которых запросто можно провести без сна ни одну ночь.

А в перерывах между дискотеками, ленивым отдыхом с солнечными ваннами и развлечениями, полного экстрима, можно на раз-два освоить жаркие латиноамериканские танцы, а заодно – искусство приготовления настоящего буррито и несколько фраз на испанском. Например: "¡Hola amigos! ¡Bienvenido a México!", что в переводе означает: "Добро пожаловать в Мексику!".