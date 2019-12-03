Сведений о пострадавших пока не поступало

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Московской области. Об этом сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на заявление регионального МЧС.

По информации спасателей, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже первого подъезда. Инцидент произошел в подмосковном Солнечногорске.

Взрывная волна выбила стекла в квартирах. Повреждения получили также входные двери нескольких квартир. О пострадавших ведомство пока не сообщало.