Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Взрыв бытового газа произошел в Московской области

Сведений о пострадавших пока не поступало

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Московской области. Об этом сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на заявление регионального МЧС. 

По информации спасателей, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже первого подъезда. Инцидент произошел в подмосковном Солнечногорске. 

Взрывная волна выбила стекла в квартирах. Повреждения получили также входные двери нескольких квартир. О пострадавших ведомство пока не сообщало. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей