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Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Московской области. Об этом сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на заявление регионального МЧС.
По информации спасателей, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже первого подъезда. Инцидент произошел в подмосковном Солнечногорске.
Взрывная волна выбила стекла в квартирах. Повреждения получили также входные двери нескольких квартир. О пострадавших ведомство пока не сообщало.
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