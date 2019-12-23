У российских туристов появился прекрасный шанс открыть для себя новый мир развлечений

Желающим побывать в Мексике туроператор Coral Travel подготовил удобную чартерную полетную программу из столицы России в Канкун. С октября 2019 г. до середины мая 2020 г. каждые 11 – 12 дней из московского аэропорта "Шереметьево" в Международный аэропорт Канкуна отправляется огромный комфортабельный "Боинг 777-300 ER" авиакомпании Royal Flight. Далее к услугам российских туристов 166 отелей разной "звездности" на курортах Канкун, Плайя-дель-Кармен, Ривьера-Майя, Пуэрто-Морелос и острове Косумель.

Beach Palace

Отель Beach Palace расположен в легендарной Зоне Хотельера в Канкуне. Гости могут остановиться в одном из 250 номеров с панорамным видом на лагуну Ничупте или Карибское море. К их услугам четыре ресторана, в том числе – с круглосуточным буфетом, где можно отведать блюда международной, ориентальной и итальянской кухни или из стейк-меню.

Beach Palace прекрасно подходит для семейного отдыха. Для детей подготовлена специальная развлекательная программа, в которую входят веселые уроки испанского языка, мастер-классы по приготовлению пиццы и множество других увлекательных занятий. Расписание активностей можно отслеживать через специальное приложение отеля или на его официальном сайте.

В игровой зоне и детском бассейне дети могут находиться как под присмотром родителей, так и специальных аниматоров, которые не только следят за безопасностью маленьких постояльцев, но и играют с ними в подвижные игры. Малышей до четырех лет можно оставить с няней за умеренную плату.

Вечерами детская зона превращается во взрослую, где постояльцы могут сыграть в бильярд, теннис, посмотреть развлекательное шоу, насладиться напитками. Для тех, кто предпочитает более уединенную атмосферу, открыт панорамный бар в зоне Sky Floor под крышей отеля.

Предусмотрены для взрослых также 2 бассейна, спортивный зал. За отдельную плату можно получить оздоровительные и уходовые процедуры в отдельных SPA и Beauty зонах отеля. Причем для гостей, приехавших в отель более чем на 3 ночи, есть приятный бонус – скидка 40% на весь комплекс SPA-услуг. Особые подарки отель делает молодоженам и в день рождения клиента.

The Grand at Moon Palace

Отели The Grand и Moon Palace представляют собой комплекс, расположившийся на территории 900 гектаров. При этом непосредственно гостиничные постройки занимают только 25 га, на остальной части – уникальные мангровые леса.

Гости комплекса оказываются буквально наедине с природой – в естественных болотах живут крокодилы (точнее, их детеныши, взрослых особей перевозят в другие места), в лесу встречаются куати и другие зверьки. Чтобы знакомство с мексиканской флорой и фауной проходило максимально комфортно и интересно, в комплексе работает штатный биолог. Кроме того, для удобства постояльцев по территории курсирую шаттлы и гольф-кары, которые могут быстро доставить в любую точку комплекса.

К услугам гостей 23 ресторана преимущественно азиатской, мексиканской и итальянской кухни, а также бистро и бары у бассейнов. Овощи и фрукты, подаваемые к столу, выращиваются на собственной ферме отелей, кондитерские изделия и мороженое также производятся на месте.

Moon Palace

Любителям коктейля "Текила Санрайз" непременно стоит побывать в отеле Moon Palace. Именно там, в отделанном турецким мрамором и ониксом лобби Sunrise, украшенном уникальными витражами в традиционном мексиканском стиле, был впервые смешан легендарный напиток.

Сейчас отель Moon Palace объединяет два лобби – Nizuc и Sunrise – и располагает номерным фондом в 3,5 тыс. комнат. К услугам гостей - ежедневно пополняемый минибар с алкогольными напитками, набор косметики CHI, джакузи, гамаки. По запросу в номере могут установить дополнительную кровать или колыбель.

Для юных постояльцев Moon Palace есть игровая площадка, работающая по принципу "все включено". Дети там развлекаются, играют в аэрохоккей, компьютерные приставки, купаются в бассейне и, не уходя далеко, лакомятся мороженым, напитками, попкорном.

В Moon Palace действует своя программа лояльности: чем больше ночей гость провел в отеле, тем больше баллов зачислено на его счет. Баллы можно потратить на SPA-процедуры или экскурсии. Причем в течение года их можно передавать родственникам и знакомым.

The Grand

Второй отель комплекса – The Grand – предлагает гостям повышенный уровень комфорта. Его постояльцы могут пользоваться всеми услугами Moon Palace плюс собственной инфраструктурой The Grand, в том числе аквапарком и 9 бассейнами разной тематики.

Среди исключительных предложений отеля – индивидуальная "настройка" номера: гость The Grand может выбрать, например, тип подушки – с водой, ортопедическим наполнителем или пухом, и даже аромат, которым она должна благоухать – ромашка, мята, лаванда.

С браслетом The Grand туристы также могут посещать все отели Palace Resorts, кроме Le Blanc. То есть, выехав на экскурсию в другую часть полуострова, человек может зайти в ресторан или принять душ в любом отеле сети.

Playacar Palace

Еще один отель, достойный внимания, – Playacar Palace. Он расположен за пределами Канкуна – в Плайя-дель-Кармени. Место очень удобное: от него одинаково легко добраться до острова Консумель и Пятой авеню.

На территории отеля можно заняться йогой, посетить СПА или тренажерный зал с панорамным видом на джунгли. Для детей с утра до вечера открыта игровая площадка.

Особого внимания заслуживает гастрономическая сторона отдыха в Playacar Palace. Для 500 гостей там работают 55 поваров. Рестораны национальной кухни, снек-бар, ресторан теппаньяки и Луна-лаунж с баром и закусками – такое разнообразие удовлетворит даже самый взыскательный вкус.

Национальная кухня

Рестораны отелей Palace Resorts предлагают своим гостям блюда со всех уголков мира. Но многие туристы едут туда специально, чтобы попробовать местную кухню. Тортилья, буррито и чимичанга, фахита и морепродукты, гуакомоле и сальса никого не оставят равнодушными. Ценители напитков могут попробовать до 500 видов текилы и коктейлей на ее основе.

Острова Исла Мухерес и Консумель

Отдельное приключение – поездка на острова. Места близ Исла Мухерес или Консумель давно приметили любители дайвинга и сноркелинга. Благодаря соседству со вторым по величине в мире коралловым рифом и рукотворным подводным музеем Musa каждое погружение превращается в незабываемое путешествие. А тем, кто предпочитает пешие прогулки, там откроется дорога к сердцу карибской природы через бескрайние песчаные пляжи и тропические леса.

Нерукотворные шахты

На Юкатане и ближайших островах можно полюбоваться сенотами. Это природные провалы в известняке. Они бывают в виде сухих пещер, а иногда заполняются пресной водой. В последнем случае сенот становится своеобразным естественным бассейном, в котором может искупаться любой желающий.

Древние цивилизации

Узнать о культуре древних майя лучше всего в археологической зоне Эль-Рей. Она расположена в 25 км от Канкуна. Здесь сохранились руины 47 построек, в том числе церемониальных зданий и рынка, возведенных в I веке до нашей эры. Продолжить знакомство с древними цивилизациями Юкатана можно посещением Чичин-Ицы и Тулума. Особенно впечатляющее зрелище разворачивается в дни весеннего и осеннего равноденствия на стене пирамиды Кукулькана, когда к восторгу зрителей причудливая игра теней превращается в завораживающий Танец пернатого змея. Впрочем, старые города майя выглядят впечатляюще в любое время.

Современная Мексика

Современная жизнь в Мексике не менее интересна приезжим с других континентов. Туристы с удовольствием фотографируют многочисленные граффити с самым разным сюжетом. Их уровень исполнения колеблется от трогательного примитивизма до живописных шедевров в технике реализма. Кстати, одним из первых, кто расписал стены зданий в Канкуне, был муж легендарной Фриды Кало – мексиканский художник Диего Ривера.

Шопинг

Канкун давно стал признанным в мире шопинг-центром. Пятая авеню – это длинная пешеходная улица в Плайя-дель-Кармен, во время прогулки по которой встретятся и крупные торговые центры, и небольшие лавочки. Есть в Канкуне и настоящий рынок в даунтауне.

Ночная жизнь

После насыщенного дня, наполненного морем, природой, экскурсиями и шопингом, самое время окунуться в ночную жизнь Канкуна. Клуб Coco Bongo – центр притяжения после заката. Именитые диджеи, костюмированные шоу и текила создадут праздник, который туристы из разных уголков мира будут вспоминать еще долго.

Получить подробную информацию о турах в Мексику можно на сайте www.coral.ru