Россия возобновит авиаперелеты с еще одной страной

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин

Постепенно снимаются ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Например, все больше стран возобновляют авиасообщение с Россией. 

Сегодня стало известно, что "Аэрофлот" решил возобновить полеты с столицу Египта – Каир. Россияне смогут улететь туда уже 9 сентября, уточняет РИА "Новости". 

Всего будет осуществляться три рейса в неделю. 

Ранее стало известно, что возобновляются рейсы из России в Дубай и на Мальдивы. 

К слову, не так давно в Сети появилась информация о том, что еще семь стран объявили о своей готовности возобновить к авиасообщение с Россией. Уже скоро российские путешественники смогут улететь во  Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию и Китай. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"В ушах свистит": французы высмеяли версию немцев о "Новичке" в деле Навального

Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей