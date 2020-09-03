Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин

Постепенно снимаются ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Например, все больше стран возобновляют авиасообщение с Россией.

Сегодня стало известно, что "Аэрофлот" решил возобновить полеты с столицу Египта – Каир. Россияне смогут улететь туда уже 9 сентября, уточняет РИА "Новости".

Всего будет осуществляться три рейса в неделю.

Ранее стало известно, что возобновляются рейсы из России в Дубай и на Мальдивы.

К слову, не так давно в Сети появилась информация о том, что еще семь стран объявили о своей готовности возобновить к авиасообщение с Россией. Уже скоро российские путешественники смогут улететь во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию и Китай.