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Постепенно снимаются ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Например, все больше стран возобновляют авиасообщение с Россией.
Сегодня стало известно, что "Аэрофлот" решил возобновить полеты с столицу Египта – Каир. Россияне смогут улететь туда уже 9 сентября, уточняет РИА "Новости".
Всего будет осуществляться три рейса в неделю.
Ранее стало известно, что возобновляются рейсы из России в Дубай и на Мальдивы.
К слову, не так давно в Сети появилась информация о том, что еще семь стран объявили о своей готовности возобновить к авиасообщение с Россией. Уже скоро российские путешественники смогут улететь во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию и Китай.
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