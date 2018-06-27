Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Использование посуды вызывает рак

Фото: pixabay.com
Ученые предупредили о пагубном влиянии предмета обихода на здоровье

При попадании в организм химические элементы, которые содержатся в кастрюлях и сковородках, провоцируют развитие рака разных органов. К такому выводу пришли специалисты из вашингтонского агентства по охране окружающей среды. Об этом пишет издание Daily Mail.

Перфтороктановая кислота (ПФОК) содержится в антипригарной посуде, при этом частицы вещества токсичны. При повреждении покрытия предметов обихода химические элементы попадают в организм, что способствует развитию раковых клеток. Также ПФОК снижает работоспособность иммунной системы и повышает уровень холестерина – отмечают специалисты.

Данные исследования показали, что кислота вызывает рак опухолей, печени, поджелудочной железы и половых органов.

Ранее американские ученые из Национального института онкологии США выяснили, что сахарный диабет второго типа может быть признаком развивающегося рака поджелудочной железы. 


Евгения КАРПУНИНА
новости партнеров
Загрузка...

Судьба российского газопровода в Корею зависит от Трампа

Сеулу требуется больше топлива, но пойти против Вашингтона он не смеет

Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей