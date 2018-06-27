Использование посуды вызывает рак

Здоровье
- Зубная паста способствует ожирению
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
При попадании в организм химические элементы, которые содержатся в кастрюлях и сковородках, провоцируют развитие рака разных органов. К такому выводу пришли специалисты из вашингтонского агентства по охране окружающей среды. Об этом пишет издание Daily Mail.
Перфтороктановая кислота (ПФОК) содержится в антипригарной посуде, при этом частицы вещества токсичны. При повреждении покрытия предметов обихода химические элементы попадают в организм, что способствует развитию раковых клеток. Также ПФОК снижает работоспособность иммунной системы и повышает уровень холестерина – отмечают специалисты.
Данные исследования показали, что кислота вызывает рак опухолей, печени, поджелудочной железы и половых органов.
Ранее американские ученые из Национального института онкологии США выяснили, что сахарный диабет второго типа может быть признаком развивающегося рака поджелудочной железы.
Сеулу требуется больше топлива, но пойти против Вашингтона он не смеет
Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых