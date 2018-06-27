Использование посуды вызывает рак

Ученые предупредили о пагубном влиянии предмета обихода на здоровье

При попадании в организм химические элементы, которые содержатся в кастрюлях и сковородках, провоцируют развитие рака разных органов. К такому выводу пришли специалисты из вашингтонского агентства по охране окружающей среды. Об этом пишет издание Daily Mail.

Перфтороктановая кислота (ПФОК) содержится в антипригарной посуде, при этом частицы вещества токсичны. При повреждении покрытия предметов обихода химические элементы попадают в организм, что способствует развитию раковых клеток. Также ПФОК снижает работоспособность иммунной системы и повышает уровень холестерина – отмечают специалисты.

Данные исследования показали, что кислота вызывает рак опухолей, печени, поджелудочной железы и половых органов.

Ранее американские ученые из Национального института онкологии США выяснили, что сахарный диабет второго типа может быть признаком развивающегося рака поджелудочной железы.



