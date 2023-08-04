Любимый дом Абдулова настигла печальная участь

Любимый дом Абдулова настигла печальная участь
Александр Абдулов. Фото: Boris Kavashkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Дом вместе с мебелью актера уже не будет прежним

Российский актер Александр Абдулов умер в 2008-м году в возрасте 54 лет. Он был госпитализирован и прооперирован за год до смерти из-за язвы желудка, которая открылась у него во время съемок в Балаклаве под Севастополем. Через несколько дней после операции его перевезли в Москву, а позже он улетел в Израиль на консультацию, где ему диагностировали рак легких. Смерть Абдулова стала шоком для его поклонников. Фанатам остался на память лишь его творчество, а также его дом, который он обожал.

Легендарный дом Абдулова на Валдае вскоре после смерти актера продала его вдова Юлия. Новый владелец сделал там ремонт и отдал под аренду. Выходит, что из места, где жил актер, сделали обычный отель. 

Александр Абдулов при жизни очень любил этот дом площадью в 200 квадратных метров на участке в 17 соток. Там он отдыхал душой и телом. В доме снимали кино, туда приезжали многие его друзья. 

В 2008 году после смерти Абдулова планировалось, что там будет музей его памяти. Однако вдова актера приняла другое решение. В 2012 году она выставила на продажу владение за пять миллионов рублей. Купили его только в 2019-м году. 

Юлия Абдулова говорила, что ей тяжело содержать огромный дом, который стоит далеко от Москвы. Со временем коммуникации пришли в негодность, все надо было менять, а без мужчины это просто невозможно. 

Сегодня остановиться в "Доме Абдулова" можно за 12 тысяч рублей в сутки по будням, а в выходные – за 15. Новые собственники недвижимости не исключают, что когда-нибудь здесь действительно будет открыт музей памяти актера.

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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