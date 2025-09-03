Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян

Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
Фото: АГН "Москва"
Валюта может вырасти в цене ближе к концу года

Курс доллара, вероятно, вырастет в начале следующего года, однако "апокалиптических" сценариев ждать не приходится, утверждает гендиректор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева. По ее словам, до декабря эксперты оценивают стоимость американской валюты в 82-87 рублей.

"В дальнейшем, понимая, что структурные слабости рубля никуда не делись, а санкционная политика останется на месте, курс в 2026 году может быть в диапазоне 90-95 рублей за доллар в среднем", – заявила специалист.

Григорьева подчеркнула, что россиянам можно не беспокоится по поводу резкого подъема курса – аналитики полагают, что выше 110 рублей валюта вряд ли поднимется, и никаких критических последствий они не ожидают. 

Как ранее заявляли в Минэкономразвития, средний курс доллара за 2025 год составит около 94 рублей, однако в следующем году он может достичь 100 рублей. Сейчас, по данным ЦБ, стоимость американской валюты составляет 80,59 рубля. 

Источник: Прайм

