Как быстро избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Поможет небольшой комплекс действий, который займет у вас минимум времени

Неприятный запах из холодильника – проблема для каждой кухни. Как правило, вся причина кроется в плесени, которая "дорвалась" до испорченного продукта. По счастью, существует немало способов избавиться от зловоний в холодильной камере.

Прежде всего, необходимо определить источник самого запаха. Проведите ревизию и проверьте срок годности еды, избавьтесь от просрочки.

Выключите холодильник от электропитания и выньте из камеры продукты. Отмойте полки со стенками изнутри теплой водой с пищевой содой, не забывая про уплотнители с задней стенкой. Промойте дренажную систему, после чего высушите холодильник.

Используйте натуральные абсорбенты запахов – подойдет стакан с пищевой содой, свежемолотый кофе и активированный уголь, или лимонные дольки.

Наконец, помните, что для исключения образования запахов необходимо постоянно проверять сроки годности продуктов. Пища должна храниться не в целлофановых пакетиках, а в контейнерах, напоминает женский журнал "Клео.ру".