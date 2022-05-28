Во Млечном пути может оказаться несколько агрессивных видов

Доктор наук испанского университета Виго Альберто Кабальеро провел исследование, оценив вероятное количество недружественных внеземных цивилизаций в галактике. Согласно его выводам, конфликтный настрой пришельцев допустим, но менее вероятен.

Исследование ученый проводил согласно логике, что инопланетяне могут иметь схожий с землянами порядок – логику, этику, основы госустройства и подобное. Однако на деле может оказаться так, что будут иметь совсем иной набор ориентиров. Поэтому, предупреждает он, выводы только приблизительные, до конца проверить их подлинность нельзя.

Кабальеро взял в качестве предполагаемого количества внеземных цивилизаций 15 785. Согласно его подсчетам, шансы разбудить более агрессивную намного ниже, чем вероятность столкновения Земли с астероидом – подобное событие может произойти не чаще, чем один раз в 100 миллионов лет, передает News.ru.

Исследователь полагает, что количество агрессивных рас в нашей галактике всего четыре, поэтому шансы на нападение крайне малы.