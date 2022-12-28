Астрономы нашли вероятные признаки существования инопланетян

Астрономы нашли вероятные признаки существования инопланетян
Фото: unsplash.com
Данные еще предстоит подробно исследовать

Специалисты организаций, занимающихся поиском признаков внеземного разума, обнаружили два подозрительных сигнала на планетах, которые после изучения могут подтвердить гипотезу о существовании инопланетян. Данные они обнаружили с помощью телескопа Роберта К. Берда Грин-Бэнка. 

Всего ученые исследовали 12 экзопланет, пытаясь найти признаки какой-то технологической активности. Направление исследования они выбирали благодаря концепции "точек Шеллинга", которая подразумевает нахождение общего решения проблемы людьми, которые не коммуницируют в ходе эксперимента. 

Передача постоянного сообщения по своей сути является достаточно энергоемким процессом, но использованный исследователями метод дает возможность определить вероятное окно для передачи сигнала. Об этом могли знать и внеземные цивилизации, которые хотели бы повысить шанс собственного обнаружения. 

"Даже если кто-то изо всех сил старается привлечь наше внимание, пространство велико, и сообщение может принимать очень много форм", – отмечают они.

Тем не менее, полученные сигналы ученые будут исследовать в дальнейшем, чтобы доказать, либо опровергнуть существование других видов живых существ в галактике.

Источник: AstroNews ✓ Надежный источник
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