Аналитик Антонов: доллар достигнет 92 рублей в период с 14 по 18 апреля

На валютный рынок повлияют многие факторы

На следующей неделе курс доллара войдет в новую фазу, считают экономисты. Сейчас наблюдается устойчивая тенденция к снижению американской валюты, и связано это не только с падением нефтяных котировок, но и с тревогами вокруг состояния экономики США.

Баррель Brent за короткое время подешевел с 75 до 60 долларов. Финансист Александр Шепелев обращает внимание, что такие резкие колебания цен не проходят незаметно для валютного рынка. Индекс доллара также движется вниз – он приближается к отметке 102 пункта, что может быть связано с опасениями рецессии в США, вызванными жесткой тарифной политикой.

На фоне всех этих процессов курс рубля может начать формироваться по-новому. Евро демонстрирует более уверенный рост и почти достиг уровня в 95 рублей. Доллар держится в пределах 85–86 рублей. Юань торгуется в районе 11,4–12,3 рубля. С начала года нефть потеряла около 19% стоимости – это связано с увеличением добычи странами ОПЕК+ и падением спроса из-за торговых противостояний.

Финансовый аналитик Владислав Антонов в то же время считает, что в ближайшие дни (с 14-го по 18 апреля) доллар будет стоить 86-92 рубля, евро – 93-96. Пока рублю помогает высокая ключевая ставка, которую удерживает Центробанк. Но это преимущество может ослабеть, если сырьевые рынки продолжат колебаться.

Сдержать рост курса валют может и мягкая политика ФРС США, но риски сохраняются – малейшее изменение ситуации в мире может вновь встряхнуть валютный рынок.

К слову, ранее россияне назвали достойный размер пенсии.