ВОЗ предупредила человечество о неизбежности новой пандемии

Проблемы могут начаться в самое ближайшее время

Мир стоит на пороге новой беды – такое испугавшее россиян и все остальное человечество заявление прозвучало из уст руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса. По его словам, очередная глобальная пандемия – это вопрос не "если", а "когда". И мировое сообщество должно быть готово к ней уже сейчас, иначе последствия снова окажутся катастрофическими.

Шеф ВОЗ подчеркнул, что новая вспышка может произойти в любой момент – через десятки лет, а может, и завтра. Он отметил, что следующая мировая эпидемия не будет ждать, пока человечество "переведет дух" после предыдущих потрясений, и призвал государства не откладывать подготовку.

"Она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы", – заявил он.

Высокопоставленный эксперт напомнил, какую цену мир уже заплатил за COVID-19. По официальным подсчетам, от коварной инфекции погибли семь миллионов человек, однако ВОЗ считает, что реальная цифра приближается к двадцати миллионам. Экономические потери, по словам главы организации, превысили 10 триллионов долларов.

Это заявление не могло не взволновать общественность. После того, что пережил мир в последние годы, перспектива новой угрозы звучит пугающе. Особенно для тех, кто до сих пор не оправился от последствий прошлой пандемии.

К слову, ранее россиян предупредили о последствиях перенесенной простуды.