Онколог раскрыл вред автомобильных очистителей для здоровья

Медик рассказал, каковы могут быть последствия для водителей

Врач-терапевт, онколог Искандар Хасанов рассказал, чем вредят здоровью "омывайки" для автомобилей с высоким содержанием метанола. Дело в том, что любые средства для автомобиля способны вызвать аллергический дерматит или химические ожоги. Однако последствия могут на этом не закончиться.

К примеру, в средствах для омывания стекол многие производители способны использовать метиловый или изопропиловый спирт, пары которых вызывают интоксикацию и тем самым могут стать причиной головной боли, тошноты и головокружения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Более того, в средствах для мойки кузова содержатся поверхностно активные вещества (ПАВ), являющиеся канцерогенами. Они также негативно влияют на репродуктивную систему у мужчин.

"При длительном и частом попадании отработанного моторного масла на кожу также происходит массовое накопление канцерогенных веществ в слоях кожи, что в несколько раз повышает риск появления онкологии", – предупредил онколог.