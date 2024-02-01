Онколог раскрыл вред автомобильных очистителей для здоровья

Онколог раскрыл вред автомобильных очистителей для здоровья
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Медик рассказал, каковы могут быть последствия для водителей

Врач-терапевт, онколог Искандар Хасанов рассказал, чем вредят здоровью "омывайки" для автомобилей с высоким содержанием метанола. Дело в том, что любые средства для автомобиля способны вызвать аллергический дерматит или химические ожоги. Однако последствия могут на этом не закончиться.

К примеру, в средствах для омывания стекол многие производители способны использовать метиловый или изопропиловый спирт, пары которых вызывают интоксикацию и тем самым могут стать причиной головной боли, тошноты и головокружения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Более того, в средствах для мойки кузова содержатся поверхностно активные вещества (ПАВ), являющиеся канцерогенами. Они также негативно влияют на репродуктивную систему у мужчин.

 "При длительном и частом попадании отработанного моторного масла на кожу также происходит массовое накопление канцерогенных веществ в слоях кожи, что в несколько раз повышает риск появления онкологии", – предупредил онколог. 

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник

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