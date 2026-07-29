Контакт с пришельцами назначили на 2027 год

США раскрывают архивы об НЛО, но доказательств подготовки к контакту 2027 года по-прежнему нет ни у NASA, ни у Пентагона.

У сторонников теорий об инопланетянах появилась новая дата – 2027 год.

Именно тогда, как утверждает бывший сотрудник ЦРУ Джон Рамирес, человечеству якобы предстоит узнать правду о внеземной жизни. По его версии, американские власти уже несколько лет постепенно готовят общество к раскрытию информации, публикуя документы об НЛО и позволяя чиновникам обсуждать тему без прежней насмешки.

Заявления Рамиреса получили дополнительное внимание после того, как президент США Дональд Трамп распорядился начать публикацию государственных материалов, связанных с НЛО, неопознанными аномальными явлениями и возможной внеземной жизнью.

Однако сам факт раскрытия архивов не подтверждает существование инопланетян. В опубликованных материалах пока нет доказательств ни тайного контакта, ни подготовки официального заявления в 2027 году.

Что предсказывает бывший сотрудник ЦРУ

Джон Рамирес проработал в ЦРУ около 25 лет и занимался вопросами радиоэлектронной разведки, противоракетной обороны и анализа технических систем.

После ухода из ведомства он начал выступать в подкастах и на конференциях, посвященных НЛО. Рамирес утверждает, что представители американских спецслужб якобы знают о существовании нечеловеческого разума, а часть материалов постепенно становится публичной в рамках контролируемого раскрытия.

Кроме того, он рассказывал о предполагаемых программах изучения обломков внеземных аппаратов, секретных подразделениях оборонных компаний и даже возможных генетических связях между людьми и инопланетянами.

При этом Рамирес не представил документов, физических образцов или проверяемых данных, подтверждающих эти заявления.

Нет доказательств и того, что во время службы он имел доступ к программам, связанным с НЛО. Его известная профессиональная деятельность относилась к технической разведке, а не к исследованиям внеземной жизни.

Почему все говорят именно о 2027 годе

Дата 2027 года появилась в интервью Рамиреса несколько лет назад. Он предположил, что власти располагают ограниченным временем для подготовки населения, поскольку после этого может произойти некое событие, которое невозможно будет скрыть.

Точное содержание предполагаемого события постоянно меняется в пересказах. Одни сторонники теории говорят об официальном признании существования инопланетян, другие – о появлении неизвестных объектов, а третьи – о прямом контакте.

Сам Рамирес не предоставил точного описания будущего события, его источников или способа проверки прогноза.

Подобная неопределенность делает предсказание удобным для распространения. Практически любую публикацию нового документа, необычное наблюдение пилота или заявление политика можно представить как часть подготовки к 2027 году.

Трамп действительно распорядился открыть архивы

В феврале 2026 года Дональд Трамп заявил, что поручит Пентагону и другим государственным ведомствам начать публикацию материалов об инопланетянах, НЛО и неопознанных аномальных явлениях.

Президент объяснил решение высоким общественным интересом. При этом он признал, что сам не знает, существуют ли инопланетяне и посещали ли они Землю.

Представители Белого дома также не подтвердили слухи о подготовке специального обращения президента к нации по поводу внеземной жизни.

Публикация документов может раскрыть сведения о старых наблюдениях, работе военных радаров, испытаниях секретной авиационной техники и деятельности государственных комиссий.

Но рассекречивание архива не означает, что внутри него обязательно находятся доказательства контакта. Многие подобные документы создавались именно потому, что военные пытались определить, не являются ли неизвестные объекты самолетами, беспилотниками или разведывательными аппаратами противника.

Западные СМИ следят за темой без подтверждения пришельцев

Associated Press и Reuters связывают новый интерес к НЛО не с доказанным присутствием инопланетян, а с растущим политическим давлением на американские власти.

Конгресс проводит публичные слушания, бывшие военнослужащие рассказывают о необычных наблюдениях, а законодатели требуют от Пентагона большей прозрачности.

В 2017 году американские СМИ опубликовали видеозаписи, снятые пилотами Военно-морских сил США. На них были заметны объекты, происхождение и характеристики которых не удалось установить по имеющимся данным.

После этого тема перестала восприниматься только как часть массовой культуры. Правительство начало использовать термин UAP – неопознанные аномальные явления – и рассматривать их как возможную угрозу безопасности полетов и военным объектам.

Однако "неопознанный" не означает "внеземной". Это означает лишь, что для уверенного объяснения недостаточно данных.

Пентагон не нашел внеземных технологий

Специальное подразделение Пентагона AARO изучило государственные расследования НЛО, проводившиеся с 1945 года.

Ведомство не обнаружило подтверждений того, что американские власти или частные компании получили внеземные аппараты и пытались воспроизвести их технологии.

Большинство случаев, которые удалось объяснить, оказались самолетами, воздушными шарами, беспилотниками, птицами, спутниками или атмосферными явлениями.

В одном из отчетов Пентагон рассмотрел 757 новых и ранее неучтенных наблюдений. Почти для 300 случаев нашли обычные объяснения.

Сотни сообщений остались нерешенными, но основной причиной стало отсутствие качественных фотографий, точных координат, показаний нескольких приборов или других данных, необходимых для анализа.

Необъясненный случай не становится доказательством инопланетян только потому, что специалисты пока не смогли установить его происхождение.

NASA признает неизвестность, но не контакт

NASA также изучило вопрос неопознанных аномальных явлений с научной точки зрения.

Агентство заявляет, что не располагает убедительными доказательствами существования внеземной жизни и не видит данных, указывающих на внеземное происхождение НЛО.

Главной проблемой остается качество наблюдений. Большинство видеозаписей слишком короткие, размытые или сняты без информации о расстоянии, скорости и погодных условиях.

NASA предлагает использовать спутники, гражданские камеры, данные авиации и единые стандарты регистрации явлений. Такой подход должен позволить отделить реальные необычные объекты от оптических эффектов и ошибок наблюдателей.

При этом агентство продолжает искать жизнь за пределами Земли – исследует Марс, океаны спутников Юпитера и Сатурна, атмосферы далеких планет и возможные технологические сигналы.

Поиск внеземной жизни является реальной наукой. Но он не подтверждает заявления о том, что контакт уже произошел.

Почему секретные технологии принимают за НЛО

История американских наблюдений НЛО тесно связана с развитием военной авиации.

Зона 51, которую сторонники теорий заговора считают хранилищем инопланетных кораблей, использовалась для испытаний секретных разведывательных самолетов.

Люди наблюдали аппараты необычной формы, летавшие на высотах, недоступных гражданской авиации, и сообщали о "летающих тарелках".

Военные не могли раскрывать характеристики засекреченной техники и часто оставляли такие заявления без объяснений. Молчание усиливало слухи о пришельцах.

Похожая ситуация возможна и сегодня. Неопознанные объекты могут оказаться экспериментальными беспилотниками, системами наблюдения или аппаратами иностранных государств.

Именно поэтому Пентагон изучает НЛО прежде всего как вопрос национальной безопасности, а не как доказательство существования внеземных цивилизаций.

Прогноз можно будет проверить через год

Предсказание Рамиреса отличается от многих конспирологических теорий тем, что содержит конкретный срок.

Если в 2027 году власти США действительно объявят о подтвержденном контакте с внеземной цивилизацией, его слова получат новое значение.

Если этого не произойдет, сторонники теории, вероятно, перенесут дату или заявят, что раскрытие было отложено.

Подобное уже происходило с многочисленными прогнозами о конце света, появлении Нибиру и публичном прибытии инопланетян.

Пока доступные данные говорят только о том, что американские власти стали серьезнее изучать неизвестные объекты и чаще публиковать информацию.

Это важное изменение, но оно не доказывает существование тайного контакта.

До 2027 года остается меньше полутора лет. Однако на сегодняшний день человечество располагает только прогнозом бывшего сотрудника разведки – без документов, образцов и научно проверяемых доказательств.