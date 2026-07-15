Трамп на коллаже заменил Украину на Северную Америку

Трамп избавился от Украины оригинальным способом
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Хозяин вашингтонской администрации в своем репертуаре

Дональд Трамп вновь вызвал бурные обсуждения в прессе после неоднозначной публикации в соцсетях. Глава Белого дома разместил изображение, на котором вместо карты Украины неожиданно появилась карта Северной Америки с территориями, на которые ранее претендовала вашингтонская администрация. Разумеется, такая выходка вызвала широкий резонанс в СМИ.

Политик опубликовал в Truth Social измененный коллаж, основанный на фото, сделанном во время визита Владимира Зеленского и евролидеров в столицу США летом прошлого года. На оригинальном снимке рядом с рабочим столом хозяина Овального кабинета находилась карта Незалежной, однако в новой версии от нее избавились и заменили картой Северной Америки.

На опубликованном изображении американский флаг закрывает Канаду, Гренландию и Венесуэлу – территории, в отношении которых Трамп ранее делал громкие "захватнические" заявления. При этом каких-либо пояснений к публикации политик не оставил, ограничившись размещением самого коллажа.

Коллаж президента США Дональда Трампа. Фото: соцсети

Дерзкая публикация выглядит весьма символичной на фоне прежних заявлений Трампа. Ранее он неоднократно говорил о возможности превращения Канады в 51-й штат США, высказывался о притязаниях на Гренландию, а также делал резкие заявления в адрес властей Венесуэлы, которую тоже хочет прибрать к рукам.

Ранее слова Макрона о капитуляции вызвали взрыв гнева в Киеве.

Источник: Truth Social ✓ Надежный источник
По теме

Война США и ЕС: в Европе начали обсуждать немыслимый сценарий

Обстановка на международной арене становится все напряженнее

"Это возмутительно": Зеленский получил удар из Киева после ЧП в Одессе

Народ и экспертное сообщество крайне недовольны поступками киевского верховода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей