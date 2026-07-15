Трамп на коллаже заменил Украину на Северную Америку

Хозяин вашингтонской администрации в своем репертуаре

Дональд Трамп вновь вызвал бурные обсуждения в прессе после неоднозначной публикации в соцсетях. Глава Белого дома разместил изображение, на котором вместо карты Украины неожиданно появилась карта Северной Америки с территориями, на которые ранее претендовала вашингтонская администрация. Разумеется, такая выходка вызвала широкий резонанс в СМИ.

Политик опубликовал в Truth Social измененный коллаж, основанный на фото, сделанном во время визита Владимира Зеленского и евролидеров в столицу США летом прошлого года. На оригинальном снимке рядом с рабочим столом хозяина Овального кабинета находилась карта Незалежной, однако в новой версии от нее избавились и заменили картой Северной Америки.

На опубликованном изображении американский флаг закрывает Канаду, Гренландию и Венесуэлу – территории, в отношении которых Трамп ранее делал громкие "захватнические" заявления. При этом каких-либо пояснений к публикации политик не оставил, ограничившись размещением самого коллажа.

Дерзкая публикация выглядит весьма символичной на фоне прежних заявлений Трампа. Ранее он неоднократно говорил о возможности превращения Канады в 51-й штат США, высказывался о притязаниях на Гренландию, а также делал резкие заявления в адрес властей Венесуэлы, которую тоже хочет прибрать к рукам.

Ранее слова Макрона о капитуляции вызвали взрыв гнева в Киеве.