Вояки обрисовали реальное положение дел

Вояки армии Незалежной опровергли пафосные заявления руководства республики о том, что им якобы удалось перехватить инициативу на поле боя. Как пишет местная пресса, сами незалежные бойцы признают, что ситуация на передовой складывается совсем иначе – ход боевых действий по-прежнему определяет наша армия.

Военный, находящийся на Краматорском направлении, заявил, что украинцы ведут активную оборону с элементами контрнаступательных действий, однако инициативой не владеют. Он подчеркнул, что только Армия РФ определяет, где, когда и какими силами наносить удары.

Еще один вояка с Запорожского направления заявил, что говорить о каком-либо переломе в динамике боевых действий не приходится. Отмечается, что громкие заявления киевского руководства о якобы перехвате инициативы на поле боя оказались преждевременными и сильно преувеличенными.

Накануне в администрации главы российского государства заявили, что наши войска продолжают успешное продвижение на линии боевого соприкосновения и занимаются созданием буферной зоны.

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