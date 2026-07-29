Свет в конце тоннеля: после 30 июля жизнь трех знаков зодиака перевернется

Астрологи знают, кому повезет

После 30 июля удача наконец-то повернется лицом к трем знакам зодиака. Затянувшиеся проблемы начнут отступать, хорошие новости поднимут настроение.



Близнецы



После 30 июля Близнецов ждет мощный внутренний перезапуск. Появится возможность восстановить отношения с человеком, который когда-то был очень близок, но исчез из вашей жизни. В финансовой сфере стоит внимательно присмотреться к ценным бумагам и долгосрочным инвестициям. Сейчас важно думать не о быстрых деньгах, а о будущем.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют хотя бы на несколько дней выбраться за город. Смена обстановки поможет избавиться от накопившейся усталости, вдали от городской суеты придет решение проблемы, которая давно не давала покоя. После 30 июля вас ждет приятная новость, связанная с личной жизнью.

Рыбы



У Рыб наступает время финансовых возможностей. После 30 июля стоит внимательнее следить за рынком и изучить варианты вложений в ценные бумаги или другие надежные активы. Кроме того, судьба подарит шанс восстановить утраченные связи. Старый друг или давний знакомый неожиданно напомнит о себе. Это общение окажется гораздо важнее, чем покажется на первый взгляд.