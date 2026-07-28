Украинцы раскритиковали Потапа и Настю Каменских после шоу в Юрмале

Украинцы набросились на Потапа и Настю Каменских из-за выходки в Юрмале
Потап и Настя Каменских. Кадр: соцсети
Знаменитостей начали травить в соцсетях

Выступление Потапа и Насти Каменских на юрмальском шоу Лаймы Вайкуле обернулось громким скандалом. Зрители тепло встретили артистов, зато в украинском сегменте соцсетей на знаменитостей обрушилась волна критики из-за исполнения русскоязычных хитов.

Артисты появились на церемонии закрытия грандиозного проекта в свадебных нарядах. Их возвращение на большую сцену вызвало огромный интерес и восторг у публики.

Во время выступления дуэт исполнил свои самые известные русскоязычные композиции, которые долгие годы оставались их визитной карточкой – в частности, "У нас на районе" и "Чумачечая весна". Разумеется, выбор такого репертуара стал причиной бурной реакции части украинской аудитории.

В публикациях артистов начали массово появляться негативные комментарии. Пользователи обвинили знаменитостей в неподходящем выборе песен, заявили, что их выступление "испортило" атмосферу фестиваля, а также поставили им в пример украинских исполнителей, выступавших на мероприятии исключительно с украиноязычным репертуаром.

Кстати, недавно сама хозяйка фестиваля обратилась к Владимиру Зеленскому на русском языке.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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