Украинка жестко раскритиковала экс-начальника

После массированного удара возмездия Армии РФ по военной инфраструктуре Незалежной бывшая пресс-секретарша Владимира Зеленского Юлия Мендель публично его раскритиковала. Она констатировала, что очередные жалобы и обвинения экс-шефа в адрес западных союзников свидетельствуют о тотальном отсутствии ответственности за происходящее в республике.

Поток критики обрушился на киевского верховода после заявлений, в которых он вновь обвинил западные государства в недостаточных поставках снарядов для оборонных комплексов страны. Бывший комик в очередной раз пожаловался, что у Незалежной не хватает средств для отражения российских ударов.

Мендель указала, что ее экс-шеф продолжает трусливо перекладывать ответственность на партнеров, обвиняя их в невыполнении обещаний по поставкам средств ПВО, при этом он абсолютно не желает брать на себя ответственность за конфликт, продолжающийся уже более четырех лет.

В ночь на четверг российские войска нанесли массированный удар возмездия по стратегически важным объектам на украинских землях.