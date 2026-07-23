Селиванов заступился за Лепса после некрасивого инцидента на сцене

Артист объяснил, почему не осуждает поступок коллеги

Скандальный поступок Григория Лепса в Витебске продолжают обсуждать. Пока зрители резко осуждают артиста за плевок прямо на сцене, именитые представители шоу-бизнеса не видят в этом ничего из ряда вон выходящего. В защиту певца выступил актер и музыкант Владимир Селиванов, более известный под псевдонимом VAVAN.

Молодой человек заявил, что не считает произошедшее поводом для громкого возмущения. По его мнению, поступок не выглядит чем-то ужасным и преступным. Артист также обратил внимание, что именно подобные сомнительные эпизоды нередко становятся причиной бурных обсуждений и привлекают повышенное внимание публики.

"Главное – не поскользнуться на том, что выплюнул", – иронично отметил артист.

Впрочем, актер признал, что поведение артиста на сцене все же должно иметь определенные рамки. Однако он считает, что в искусстве некоторые действия, которые на первый взгляд кажутся недопустимыми, со временем могут стать ярким сценическим приемом.

В качестве примера он напомнил о театральном режиссере Всеволоде Мейерхольде, чьи смелые эксперименты в свое время также вызывали недоумение и критику. Однажды он вышел на сцену голым, чем эпатировал публику.

"То, что считалось грязью, стало приемом", – отметил актер.

К слову, недавно Лепс попал в другой скандал. Он осквернил святыню своего коллеги.