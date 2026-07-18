Вот это поворот: до конца июля трех знаков зодиака накроет Денежная Волна

Вот это поворот: до конца июля трех знаков зодиака накроет Денежная Волна
Фото: www.unsplash.com
Конец июля станет временем прекрасных перемен

У трех знаков зодиака ближайшие дни могут стать точкой отсчета нового старта: кто-то получит совет, способный изменить будущее, другим неожиданно предложат вернуться на прежнюю работу на куда более выгодных условиях.

Дева


До конца июля в вашей жизни появится человек значительно старше вас – дальний родственник, бывший руководитель или старый знакомый. После этой встречи события начнут складываться удивительно удачно – уже в августе вы поймете, что совет этого человека стал поворотным моментом.

Водолей


В ближайшие дни может неожиданно напомнить о себе бывший работодатель или коллега с прошлого места работы. Он сделает вам предложение, которое окажется гораздо привлекательнее того, что было раньше: выше зарплата, лучше условия и больше возможностей для роста.

Рак


До конца июля вам стоит как можно чаще проводить время с молодыми людьми. Их энергия, идеи и легкость помогут избавиться от накопившейся усталости и вернуть интерес к жизни. Чем меньше вы будете замыкаться в привычном круге общения, тем больше приятных сюрпризов подготовит конец месяца.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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