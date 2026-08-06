Шарлотка с ранними яблоками и корочкой к чаю дома быстро

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Ранние яблоки пахнут не так громко, как поздние, зато в них есть свежесть, которую жалко терять. В шарлотке они становятся мягкими, но не исчезают, и каждый кусок напоминает, что яблочный сезон только вошел в дом.
Главное в этой версии – не перегружать тесто. Яйца, сахар, мука, немного терпения у духовки, и сверху появляется та самая тонкая корочка, за которую обычно спорят дети и взрослые.
Шаг 1
Яблоки нарежьте дольками и сбрызните лимонным соком, чтобы они не темнели слишком быстро.
Шаг 2
Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью 5-7 минут до пышной светлой массы.
Шаг 3
Муку просейте и вмешайте лопаткой снизу вверх, стараясь не осадить тесто.
Шаг 4
Форму смажьте маслом, выложите яблоки и залейте тестом. Несколько долек оставьте сверху.
Шаг 5
Выпекайте при 180 градусах 35-40 минут. Дайте шарлотке остыть в форме 10 минут.
Шарлотка редко бывает неожиданной, и в этом ее сила. Она просто появляется на столе, режется теплым ножом и делает обычный вечер похожим на возвращение домой.
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