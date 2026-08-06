Шарлотка с ранними яблоками и корочкой к чаю дома быстро

Шарлотка с ранними яблоками и корочкой к чаю дома быстро
Шарлотка с ранними яблоками и корочкой к чаю дома быстро
Шарлотка с ранними яблоками получается нежной и воздушной, а тонкая сахарная корочка сверху делает знакомый пирог особенно уютным к вечернему чаю.

Ранние яблоки пахнут не так громко, как поздние, зато в них есть свежесть, которую жалко терять. В шарлотке они становятся мягкими, но не исчезают, и каждый кусок напоминает, что яблочный сезон только вошел в дом.

Главное в этой версии – не перегружать тесто. Яйца, сахар, мука, немного терпения у духовки, и сверху появляется та самая тонкая корочка, за которую обычно спорят дети и взрослые.

Ингредиенты

  • ранние яблоки – 4 штуки;
  • яйца – 4 штуки;
  • сахар – 160 г;
  • мука – 150 г;
  • ванильный сахар – 1 чайная ложка;
  • лимонный сок – 1 чайная ложка;
  • соль – щепотка;
  • сливочное масло – для формы.

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Яблоки нарежьте дольками и сбрызните лимонным соком, чтобы они не темнели слишком быстро.

Шаг 2

Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью 5-7 минут до пышной светлой массы.

Шаг 3

Муку просейте и вмешайте лопаткой снизу вверх, стараясь не осадить тесто.

Шаг 4

Форму смажьте маслом, выложите яблоки и залейте тестом. Несколько долек оставьте сверху.

Шаг 5

Выпекайте при 180 градусах 35-40 минут. Дайте шарлотке остыть в форме 10 минут.

Что важно

  • яйца должны быть комнатной температуры;
  • муку вмешивайте быстро и мягко;
  • духовку первые 25 минут не открывайте;
  • для корочки посыпьте верх чайной ложкой сахара перед выпечкой.

Шарлотка редко бывает неожиданной, и в этом ее сила. Она просто появляется на столе, режется теплым ножом и делает обычный вечер похожим на возвращение домой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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