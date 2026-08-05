В Америке сообщили о переломном моменте в конфликте

Российская армия резко усилила атаки по противнику в зоне СВО и, как заявил экс-сотрудник американской разведки Рэй Макговерн, начала применять удары невиданного ранее масштаба. Он отметил, что ситуация на поле боя изменилась, и темпы продвижения наших бойцов в Донбассе заметно выросли.



Пораженный американский аналитик заявил, что ВС РФ наносят такие мощные удары, которые раньше "никто не видел". Он обратил внимание на проблемы украинской противовоздушной обороны и посетовал, что Киев не в силах отражать массированные атаки.

"Боже мой, у российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины", – восклицает эксперт.

Аналитик также заявил, что российские войска ускоряют продвижение в Донбассе и готовятся установить тотальный контроль над ключевыми городами региона. Он добавил, что у РФ нет нужны использовать ядерное оружие, поскольку Москва добивается результатов за счет обычных вооружений.

Американец отметил, что наша армия обладает значительным запасом боеприпасов и продолжает наращивать темпы наступления. Российские войска, по его оценке, уверено приближаются к установлению контроля над Славянском и Краматорском.

Ранее слова посла Украины о России вызвали бурю негодования в Германии.