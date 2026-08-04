Кольца вместо объявления: поженились ли Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Кольца на руках Брэдли Купера и Джиджи Хадид вызвали слухи о тайной свадьбе, но официального подтверждения пока нет.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид снова оказались в центре внимания после прогулки по Парижу. На фотографиях у обоих заметили кольца на безымянных пальцах левой руки, которые внешне напоминали обручальные.

Пара держалась за руки и не пыталась скрываться от фотографов. Однако ни актер, ни модель не объявляли о свадьбе, а их представители пока не подтвердили изменение семейного статуса.

Поэтому сообщения о тайной церемонии остаются предположением, основанным исключительно на украшениях и публичном поведении пары.

Почему кольца сразу приняли за обручальные

На руке Купера заметили простое кольцо, похожее на классический мужской свадебный вариант. Хадид также носила украшение на безымянном пальце.

Дополнительные подозрения вызвало то, что за несколько дней до прогулки Купер появлялся на публике без подобного кольца. Резкая смена аксессуаров позволила таблоидам предположить, что между двумя выходами могло произойти важное личное событие.

Но фотография кольца сама по себе ничего не доказывает. Знаменитости могут носить украшения на любом пальце, а совпадение двух аксессуаров не обязательно означает официальную регистрацию брака.

Отношения развивались без громких заявлений

Купера и Хадид связывают романтические отношения с осени 2023 года. Первое время они избегали совместных красных дорожек и редко обсуждали друг друга публично.

Позднее модель назвала их отношения счастливыми и романтичными, а в 2025 году впервые разместила совместную фотографию в социальной сети.

В 2026 году Купер поддерживал Хадид на Met Gala, хотя не выходил вместе с ней к фотографам. Пара также проводила время в Париже и появлялась на крупных частных мероприятиях.

Такая осторожность делает версию о закрытой свадьбе правдоподобной для поклонников: даже если церемония состоялась, супруги могли решить не превращать ее в публичное шоу.

У пары уже есть опыт семейной жизни

Оба воспитывают детей от предыдущих отношений.

У Джиджи Хадид есть дочь Хай от певца Зейна Малика. Брэдли Купер воспитывает дочь Лею, родившуюся в его отношениях с Ириной Шейк.

Источники американских изданий ранее утверждали, что дети пары знакомы и семьи постепенно проводят больше времени вместе. При этом Купер и Хадид якобы не торопились официально объединять семьи, стараясь сохранить стабильность для дочерей.

Эта осторожность также может объяснять отсутствие публичных заявлений о помолвке или браке.

Слухи о свадьбе возникали и раньше

В конце 2025 года таблоиды сообщали, что Купер якобы обсуждал возможное предложение с матерью Хадид Иоландой. Официально эта информация не подтверждалась.

Появлялись и сообщения о планах свадьбы в 2026 году, но они основывались на словах анонимных источников.

Новые фотографии в Париже стали первым заметным визуальным поводом предположить, что пара могла перейти от планов к действиям. Но пока неизвестно, являются ли кольца свадебными, помолвочными или просто декоративными.

Молчание поддерживает интерес

Купер и Хадид почти не используют отношения для продвижения проектов и редко дают совместные интервью.

Такая стратегия помогает защищать частную жизнь, но одновременно усиливает внимание к каждой детали. Кольцо, фотография или совместная поездка начинают восприниматься как скрытое послание.

На данный момент можно уверенно говорить только о том, что пара продолжает отношения и появилась в Париже с кольцами на безымянных пальцах.

Считать их мужем и женой до официального заявления или подтверждения документов преждевременно.