Салат из огурцов с йогуртом, укропом и лимоном

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Огуречный салат кажется делом на одну минуту: нарезал, посолил, перемешал. Но именно на этой минуте он часто и проигрывает. Огурец быстро отдает воду, йогурт становится жидким, укроп устает, и вместо свежей миски получается соус с плавающими кружочками.
Чтобы салат держался бодро, огурцы нужно слегка подсолить заранее и дать им выпустить лишний сок. Йогурт лучше брать густой, без сахара и добавок. Тогда лимонная кислинка звучит чисто, а укроп не спорит с молочной основой.
Шаг 1
Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружьями. Посолите щепоткой соли, перемешайте и оставьте на 8-10 минут. Затем слейте выделившийся сок.
Шаг 2
Йогурт смешайте с лимонным соком, цедрой, оливковым маслом и очень мелко натертым чесноком. Чеснока нужно немного: он должен дать глубину, а не превратить салат в закуску к шашлыку.
Шаг 3
Укроп порубите непосредственно перед смешиванием. Толстые стебли лучше убрать, они грубят нежной заправке.
Шаг 4
Соедините огурцы, укроп и йогуртовую заправку. Попробуйте на соль и перец. Если хочется более яркого вкуса, добавьте еще несколько капель лимонного сока.
Шаг 5
Поставьте салат в холодильник на 10 минут, но не дольше получаса. Он должен охладиться, а не превратиться в холодный суп.
Это салат без громких жестов. Его красота в хрусте, чистой кислинке и том ощущении, что ужин стал легче еще до первого куска.
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