Салат из огурцов с йогуртом, укропом и лимоном получается легким, холодным и хрустящим, но при этом не течет через пять минут после подачи.

Огуречный салат кажется делом на одну минуту: нарезал, посолил, перемешал. Но именно на этой минуте он часто и проигрывает. Огурец быстро отдает воду, йогурт становится жидким, укроп устает, и вместо свежей миски получается соус с плавающими кружочками.

Чтобы салат держался бодро, огурцы нужно слегка подсолить заранее и дать им выпустить лишний сок. Йогурт лучше брать густой, без сахара и добавок. Тогда лимонная кислинка звучит чисто, а укроп не спорит с молочной основой.

Ингредиенты

свежие огурцы – 4 штуки;

густой натуральный йогурт – 180 г;

укроп – 1 пучок;

чеснок – 1 небольшой зубчик;

лимонный сок – 1 ст. л.;

лимонная цедра – щепотка;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружьями. Посолите щепоткой соли, перемешайте и оставьте на 8-10 минут. Затем слейте выделившийся сок.

Шаг 2

Йогурт смешайте с лимонным соком, цедрой, оливковым маслом и очень мелко натертым чесноком. Чеснока нужно немного: он должен дать глубину, а не превратить салат в закуску к шашлыку.

Шаг 3

Укроп порубите непосредственно перед смешиванием. Толстые стебли лучше убрать, они грубят нежной заправке.

Шаг 4

Соедините огурцы, укроп и йогуртовую заправку. Попробуйте на соль и перец. Если хочется более яркого вкуса, добавьте еще несколько капель лимонного сока.

Шаг 5

Поставьте салат в холодильник на 10 минут, но не дольше получаса. Он должен охладиться, а не превратиться в холодный суп.

С чем подавать

с молодой картошкой и зеленью;

с жареной рыбой или курицей;

с лепешками вместо тяжелого соуса;

как холодную добавку к запеченным овощам.

Это салат без громких жестов. Его красота в хрусте, чистой кислинке и том ощущении, что ужин стал легче еще до первого куска.