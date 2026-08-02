Салат из огурцов с йогуртом, укропом и лимоном

Салат из огурцов с йогуртом, укропом и лимоном
Салат из огурцов с йогуртом, укропом и лимоном
Салат из огурцов с йогуртом, укропом и лимоном получается легким, холодным и хрустящим, но при этом не течет через пять минут после подачи.

Огуречный салат кажется делом на одну минуту: нарезал, посолил, перемешал. Но именно на этой минуте он часто и проигрывает. Огурец быстро отдает воду, йогурт становится жидким, укроп устает, и вместо свежей миски получается соус с плавающими кружочками.

Чтобы салат держался бодро, огурцы нужно слегка подсолить заранее и дать им выпустить лишний сок. Йогурт лучше брать густой, без сахара и добавок. Тогда лимонная кислинка звучит чисто, а укроп не спорит с молочной основой.

Ингредиенты

  • свежие огурцы – 4 штуки;
  • густой натуральный йогурт – 180 г;
  • укроп – 1 пучок;
  • чеснок – 1 небольшой зубчик;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • лимонная цедра – щепотка;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружьями. Посолите щепоткой соли, перемешайте и оставьте на 8-10 минут. Затем слейте выделившийся сок.

Шаг 2

Йогурт смешайте с лимонным соком, цедрой, оливковым маслом и очень мелко натертым чесноком. Чеснока нужно немного: он должен дать глубину, а не превратить салат в закуску к шашлыку.

Шаг 3

Укроп порубите непосредственно перед смешиванием. Толстые стебли лучше убрать, они грубят нежной заправке.

Шаг 4

Соедините огурцы, укроп и йогуртовую заправку. Попробуйте на соль и перец. Если хочется более яркого вкуса, добавьте еще несколько капель лимонного сока.

Шаг 5

Поставьте салат в холодильник на 10 минут, но не дольше получаса. Он должен охладиться, а не превратиться в холодный суп.

С чем подавать

  • с молодой картошкой и зеленью;
  • с жареной рыбой или курицей;
  • с лепешками вместо тяжелого соуса;
  • как холодную добавку к запеченным овощам.

Это салат без громких жестов. Его красота в хрусте, чистой кислинке и том ощущении, что ужин стал легче еще до первого куска.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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