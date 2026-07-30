В "России Православной" призвали наказывать за экскурсии об интимных тайнах русских царей

Пикантные темы у многих пробуждают интерес

Экскурсии в формате 18*+, посвященные интимной жизни русских царей, князей, Александра Пушкина, Александра Суворова и других исторических личностей, необходимо запретить, а их организаторов привлекать к ответственности за распространение порнографии. С таким призывом выступил глава движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

В последнее время такого рода экскурсии "с перчинкой" стали очень популярны. Однако активист заявляет, что подобные программы не имеют отношения к культурному просвещению и превратились в "целенаправленное разрушение образа наших предков". Активист добавил, что под видом интеллектуального досуга людям предлагают "пошлые спекуляции" и непристойности, которые порочат память выдающихся исторических деятелей.

Иванов подчеркнул, что такие экскурсии обходят законодательные ограничения о распространении непристойной информации и наносят вред нравственному воспитанию молодежи. Он призвал признать подобный контент недопустимым, запретить проведение экскурсий, а организаторов привлечь к ответственности. В завершение активист заявил, что память о великих предках не должна становиться предметом "циничного торга" и способом заработать на очернении российской истории.

К слову, ранее стало известно, прочтением какой книги россияне гордятся больше всего.