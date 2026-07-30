В "России Православной" призвали наказывать за экскурсии об интимных тайнах русских царей

Интимные тайны русских царей вызвали грандиозный скандал: подробности
Фото: www.unsplash.com
Пикантные темы у многих пробуждают интерес

Экскурсии в формате 18*+, посвященные интимной жизни русских царей, князей, Александра Пушкина, Александра Суворова и других исторических личностей, необходимо запретить, а их организаторов привлекать к ответственности за распространение порнографии. С таким призывом выступил глава движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

В последнее время такого рода экскурсии "с перчинкой" стали очень популярны. Однако активист заявляет, что подобные программы не имеют отношения к культурному просвещению и превратились в "целенаправленное разрушение образа наших предков". Активист добавил, что под видом интеллектуального досуга людям предлагают "пошлые спекуляции" и непристойности, которые порочат память выдающихся исторических деятелей.

Иванов подчеркнул, что такие экскурсии обходят законодательные ограничения о распространении непристойной информации и наносят вред нравственному воспитанию молодежи. Он призвал признать подобный контент недопустимым, запретить проведение экскурсий, а организаторов привлечь к ответственности. В завершение активист заявил, что память о великих предках не должна становиться предметом "циничного торга" и способом заработать на очернении российской истории.

К слову, ранее стало известно, прочтением какой книги россияне гордятся больше всего.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
По теме

Личный киллер Зеленского: раскрыта важная информация о перестановках в СБУ

Военный связал имя нового начальника с резонансным делом

Удар Ирана по Украине: всплыли неожиданные подробности

Мир оказался на грани новой эскалации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей