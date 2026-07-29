Галета с абрикосами и медом на тонком тесте к чаю

Абрикосовая галета с медом хороша тем, что выглядит почти нарядно, а готовится проще пирога и не требует идеальных краев.

Галета умеет то, чего не умеют многие пироги: прощать неровности. Край завернулся чуть криво, сок вытек каплей, абрикосы легли не по линейке – и все это только делает ее вкуснее на вид. В домашней выпечке такая свобода особенно ценна.

Абрикосы в духовке становятся мягкими и густо пахнут летом, мед дает блеск, а тонкое тесто остается хрустящим по краям. Главное – не перегружать начинку сахаром: спелому фрукту нужна поддержка, а не маска.

Ингредиенты

абрикосы – 600 г;

мука – 220 г;

сливочное масло – 110 г;

холодная вода – 4-5 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

мед – 2 ст. л.;

крахмал – 1 ст. л.;

соль – щепотка;

желток – для смазывания;

миндальные лепестки – по желанию.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Муку смешайте с солью и ложкой сахара. Холодное масло нарежьте кубиками и перетрите с мукой в крошку.

Шаг 2

Добавьте ледяную воду по ложке, быстро соберите тесто в шар, заверните и уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 3

Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки. Смешайте фрукты с крахмалом и оставшимся сахаром.

Шаг 4

Раскатайте тесто в круг, переложите на пергамент. В центр выложите абрикосы, оставляя свободный край 4-5 см. Полейте медом.

Шаг 5

Заверните края на начинку, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 35-40 минут до румяного теста.

Советы

масло и вода должны быть холодными;

крахмал удержит абрикосовый сок;

мед можно заменить коричневым сахаром;

резать галету лучше теплой, а не горячей.

Галета не старается быть безупречной. Она просто пахнет абрикосами, хрустит краем и напоминает, что иногда самая красивая выпечка получается без формы.