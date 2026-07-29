Галета с абрикосами и медом на тонком тесте к чаю

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Галета умеет то, чего не умеют многие пироги: прощать неровности. Край завернулся чуть криво, сок вытек каплей, абрикосы легли не по линейке – и все это только делает ее вкуснее на вид. В домашней выпечке такая свобода особенно ценна.
Абрикосы в духовке становятся мягкими и густо пахнут летом, мед дает блеск, а тонкое тесто остается хрустящим по краям. Главное – не перегружать начинку сахаром: спелому фрукту нужна поддержка, а не маска.
Шаг 1
Муку смешайте с солью и ложкой сахара. Холодное масло нарежьте кубиками и перетрите с мукой в крошку.
Шаг 2
Добавьте ледяную воду по ложке, быстро соберите тесто в шар, заверните и уберите в холодильник на 30 минут.
Шаг 3
Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки. Смешайте фрукты с крахмалом и оставшимся сахаром.
Шаг 4
Раскатайте тесто в круг, переложите на пергамент. В центр выложите абрикосы, оставляя свободный край 4-5 см. Полейте медом.
Шаг 5
Заверните края на начинку, смажьте желтком и выпекайте при 190 градусах 35-40 минут до румяного теста.
Галета не старается быть безупречной. Она просто пахнет абрикосами, хрустит краем и напоминает, что иногда самая красивая выпечка получается без формы.
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