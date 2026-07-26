Нейросети
- Китай снова целится в Луну: почему модель Kimi K3 встревожила Кремниевую долину
- G20 решила судьбу биткоина
- В Москве соберутся ведущие эксперты по токен-экономике
Музыкальный продюсер Владимир Киселев заявил, что стремительный успех Вани Дмитриенко может оказаться недолговечным. Он считает, что артист рискует исчезнуть из числа самых востребованных исполнителей уже через два-три года, поскольку настоящая звездная карьера строится не на громком старте, а на многолетней работе и способности удерживать интерес публики.
Акула шоу-бизнеса отметил, что молниеносный взлет молодых исполнителей нередко заканчивается столь же стремительным падением. Эксперт напомнил, что сцена регулярно создает новых кумиров, однако далеко не каждому удается закрепиться на вершине и сохранить любовь слушателей на протяжении десятилетий.
Продюсер добавил, что, по его мнению, Ване Дмитриенко пока не хватает творческой глубины и жизненного опыта, которые позволяют артистам переживать смену музыкальных трендов и оставаться востребованными независимо от моды. Он считает, что одного яркого старта и нескольких популярных хитов для этого недостаточно.
Поступки главы режима вызывают большие вопросы
Смысл действий главы режима многим не понятен