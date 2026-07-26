Продюсер Киселев предрек Ване Дмитриенко скорое исчезновение со сцены

Продюсер предрек Ване Дмитриенко скорое исчезновение со сцены
Ваня Дмитриенко. Кадр: соцсети
Эксперт уверен, что молодого артиста быстро забудут

Музыкальный продюсер Владимир Киселев заявил, что стремительный успех Вани Дмитриенко может оказаться недолговечным. Он считает, что артист рискует исчезнуть из числа самых востребованных исполнителей уже через два-три года, поскольку настоящая звездная карьера строится не на громком старте, а на многолетней работе и способности удерживать интерес публики.

Акула шоу-бизнеса отметил, что молниеносный взлет молодых исполнителей нередко заканчивается столь же стремительным падением. Эксперт напомнил, что сцена регулярно создает новых кумиров, однако далеко не каждому удается закрепиться на вершине и сохранить любовь слушателей на протяжении десятилетий.

Продюсер добавил, что, по его мнению, Ване Дмитриенко пока не хватает творческой глубины и жизненного опыта, которые позволяют артистам переживать смену музыкальных трендов и оставаться востребованными независимо от моды. Он считает, что одного яркого старта и нескольких популярных хитов для этого недостаточно.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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